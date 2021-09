Chị Nguyễn Mai Trang (24 tuổi, trú tại ngõ 328 Nguyễn Trãi) cho biết: "Do ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi vẫn đang trong thời gian phong toả nên khi trở về từ khu cách ly tôi phải chủ động liên hệ ở nhờ nhà một người bạn. Rất may mọi việc từ khi tôi đi cách ly tập trung đều diễn ra tốt đẹp, tôi trải qua 6 lần test nhanh và đều có kết quả âm tính. Tôi rất vui vì đến nay gia đình và bản thân vẫn bình an".