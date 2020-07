Hà Nội có bao nhiêu trường cùng tên Chu Văn An?

5/6 trường Chu Văn An ở Hà Nội là hệ công lập. Mỗi trường là hệ thống giáo dục riêng với 3 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở, một trường trung học phổ thông.

Tiểu học Chu Văn An, Quận Tây Hồ

Trường Tiểu học Chu Văn An (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) thành lập năm 1974, tiền thân là cấp một Chu Văn An, thuộc quận Ba Đình, Hà Nội.

Trường rộng 3.400 m2, 44 lớp học, thu hút hơn 2.000 học sinh.

Nhiều năm liền, Tiểu học Chu Văn An được ngành giáo dục thành phố đánh giá là trường tiên tiến xuất sắc.

Năm 2020-2021, trường tiếp tục thực hiện phương thức tuyển sinh dựa theo thông báo do quận, huyện, xã quy định.

Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 (sinh năm 2014). Riêng trẻ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nước ngoài về nước, có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7-9.

Nhà trường sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.

Thời gian tuyển sinh diễn ra từ ngày 1-3/8 theo hình thức trực tuyến. Hình thức tuyển sinh trực tiếp bắt đầu từ ngày 13-15/8.

Tiểu học Chu Văn An, Quận Hoàng Mai

Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đi vào hoạt động từ năm học 2017-2018. Trường có diện tích khoảng 12.507 m2. Các phòng học được trang bị đầu chiếu, nối mạng Internet cho toàn bộ hệ thống máy tính hiện đại.

Năm học 2018-2019, trường thu hút 1.149 em, chia thành 23 lớp.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020-2021 của trường là 580 học sinh, số lớp dự kiến 12.

Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai) mới đi vào hoạt động từ năm 2017. (Ảnh: Lao Động)

Thời gian tuyển sinh của trường Chu Văn An chia theo hai hình thức, trực tuyến diễn ra từ ngày 1/8 đến 3/8, trực tiếp từ ngày 13/8 đến 15/8.

Tiểu học Chu Văn An, Quận Hà Đông

Tiểu Học Chu Văn An có địa chỉ tại khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, thuộc hệ ngoài công lập. Trường thành lập năm 2008 trên diện tích gần 5.000 m2 với 16 phòng học. Số lượng học sinh mỗi lớp từ 30-35 em.

Trường giảng dạy theo chương trình cơ bản theo sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT, chương trình mở rộng và nâng cao. Thời lượng học tiếng Anh trung bình 6 tiết/tuần.

Quy trình tuyển sinh của trường thường bắt đầu từ tháng một hàng năm. Nhà trường sẽ thực hiện khảo sát chất lượng đầu vào thông qua bài kiểm tra.

Nếu học sinh vượt qua bài test, phụ huynh sẽ nộp hồ sơ tuyển sinh tại trường từ 26/5. Nhà trường sẽ xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu.

THCS Chu Văn An, Quận Tây Hồ

Trường THCS Chu Văn An có bề dày lịch sử hơn 100 năm tại Hà Nội. Đến năm 1945, trường được đổi tên thành Chu Văn An.

Năm 2020, trường thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực, căn cứ điểm tuyển sinh. Cách tính để làm căn cứ tuyển sinh của trường dựa trên tổng điểm bài kiểm tra đánh giá năng lực.

Học sinh phải thực hiện 2 bài kiểm tra đánh giá năng lực. Bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh gồm 2 phần (nghe 45 phút, viết 30 phút). Bài kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán bằng Tiếng Anh theo chuẩn CAIE với thời gian làm bài là 60 phút. Điểm tuyển sinh tính theo thang điểm 10.

Mỗi học sinh được ký nguyện vọng vào hai trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên. Học sinh đã trúng tuyển NV1 không được xét NV2. Thời gian nhận phiếu nguyện vọng dự tuyển của trường chậm nhất vào ngày 24/6, nộp tại cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 5 tiểu học.

Về thời gian dự thi, bài kiểm tra đánh giá năng lực sẽ diễn ra vào ngày 23/7. Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1/8 - 3/8. Nếu thiếu chỉ tiêu, trường sẽ tiếp tục tuyển bổ sung từ ngày 5/8 - 7/8.

THCS Chu Văn An, huyện Thanh Trì

Trường THCS Chu Văn An được thành lập ngày 11/7/2014 với tiêu chí phấn đấu trở thành trường "điểm" của huyện Thanh Trì. Cơ sở vật chất của trường khá đầy đủ và hiện đại. Các phòng học đều có máy tính nối mạng Internet, máy chiếu, thiết bị ánh sáng, điều hòa...

Thống kê kết quả thi tại các trường THCS toàn thành phố trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020, trường THCS Chu Văn An xếp vị trí số 1. Điểm trung bình môn Ngữ văn: 7,8; Toán: 8,06, Ngoại ngữ: 8,55 và Lịch sử: 9,2.

Trường THPT Chu Văn An, huyện Thanh Trì.

Năm học 2020-2021, trường thông báo chỉ tiêu tuyển 280 học sinh, chia thành 8 lớp (35 học sinh/lớp). Thời gian nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày 1/8 đến ngày 10/8.

Nhà trường xét tuyển học sinh trên địa bàn huyện Thanh Trì. Trường xét học bạ và kết quả của các cuộc thi từ văn hóa, Thể dục Thể thao và các cuộc thi khác do Bộ GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT tổ chức như: Viết thư quốc tế UPU, hội khỏe phù đổng cấp thành phố, toàn quốc; các cuộc thi quốc tế, khu vực, quốc gia về các lĩnh vực toán, tiếng anh, khoa học...

Nhà trường còn xét tuyển thẳng các học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia về các lĩnh vực Toán học, Tiếng Anh, Khoa học, giải toán bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh trên Internet...

THPT Chu Văn An, Qquận Tây Hồ

Trường THPT Chu Văn An (còn được gọi là Trường Chu Văn An, trường Bưởi, trường Chu hay trước kia là trường PTTH Chuyên ban Chu Văn An) thuộc hệ công lập ở Hà Nội.

Trường được thành lập từ năm 1908, được xem là một trong những trường phổ thông lâu đời và có truyền thống nhất của nền giáo dục Việt Nam. Năm 1995, trường Chu Văn An trở thành một trong ba trường trung học trọng điểm quốc gia.

Trường THPT Chu Văn An hay còn được biết tới cái tên Trường Bưởi.

Trường Chu Văn An là trường trung học phổ thông có hệ thống lớp chuyên của Sở GD&ĐT.

Kỳ thi tuyển vào trường gồm ba môn bắt buộc là Toán, Văn và Ngoại ngữ điều kiện. Các thí sinh đăng ký thi tuyển lớp chuyên phải thi thêm môn chuyên tương ứng, hệ song bằng thi bằng tiếng Anh và phỏng vấn trực tiếp.

Điểm xét tuyển sẽ là tổng điểm ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (mỗi môn lấy hệ số 1) cộng với điểm môn chuyên nhân đôi (hệ số 2).

Các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các lớp nâng cao sẽ thi hai môn Toán, Văn và lấy điểm xét tuyển là tổng điểm hai môn này.

Trường Chu Văn An được phép tuyển mở rộng học sinh của toàn miền Bắc (từ Thanh Hóa trở ra) với điều kiện học sinh đó phải đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Thời gian thi tuyển năm học 2020-2021 vào ngày 17/7 với hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Sáng ngày 18/7 thí sinh thi Toán.

Chiều ngày 18/7 thí sinh thi các môn chuyên gồm Văn, Toán, Sinh học và ngoại ngữ (Pháp, Nhật Đức).

Sáng ngày 19/7 thi các môn chuyên còn lại gồm: Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Hóa học, Tiếng anh.