Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm hoạt động

(VTC News) -

Tính đến ngày 8/3, Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm với 10 dây hoạt động, 24 đơn vị còn lại đã đóng cửa.

Mới nhất, trưa 7/3, Công an quận Đống Đa cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội thực hiện khám xét, điều tra Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V (phường Láng Hạ) để làm rõ hành vi thông đồng bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-06V hiện hoạt động với 2 dây chuyền. (Ảnh: Đắc Huy).

Danh sách 7 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động tại Hà Nội:

1. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-01V (Km 15+200 Quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì)

2. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-04V (Km 8, đường Võ Văn Kiệt, xã Quang Minh, huyện Mê Linh)

3. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-06V (Km 4 đường 70, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì)

4. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-08D (Lô 6, cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức)

5. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-11D (Km31, QL 6, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ)

6. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-22D (Khu đất số 10 đường 254 phố Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng)

7. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-32D (Số 9 đường Pháp Vân, tổ 15, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai).

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tính đến ngày 3/3, công an 28 tỉnh, thành phố đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 chi cục đăng kiểm, khởi tố 379 bị can về 7 tội danh: môi giới hối lộ; đưa hối lộ; nhận hối lộ; giả mạo trong công tác; sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng các công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; che giấu tội phạm.

"Số bị can chắc chắn sẽ không dừng ở con số gần 400 người như hiện nay vì các tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra", Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định.

Anh Văn