Hà Nội: Cháy ngùn ngụt ở cơ sở sản xuất chăn ga, gối đệm

(VTC News) -

Khoảng 8h35 ngày 2/5, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại hộ sản xuất, kinh doanh (đội 7, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín).

Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy của Công an huyện Thường Tín tới hiện trường. Thời điểm tiếp cận hiện trường, đám cháy đã lan sang 4 hộ kinh doanh.

Ngọn lửa ngùn ngụt thiêu cháy khoảng 300m2 nhà xưởng/

Vụ hoả hoạn phức tạp do hiện trường là các nguyên liệu chăn ga, gối đệm dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc, Chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo để ngăn lửa lan sang nhà dân và hộ kinh doanh lân cận, đồng thời chỉ đạo các lực lượng công an xã, lực lượng CSGT, dân phòng…tổ chức phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy hỏa hoạn.

Đến 9h35 cùng ngày, đám cháy được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt hoàn toàn, không để ngọn lửa lan sang các hộ kinh doanh và nhà dân lân cận.

Đến 9h35 cùng ngày, vụ hoả hoạn được dập tắt

Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích xảy cháy khoảng gần 300m2. Đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.