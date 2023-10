Hà Nội: Cháy cửa hàng tiện lợi ở chung cư Linh Đàm, nghi do chập điện

(VTC News) -

Chiều 21/10, trả lời VTC News, ông Nguyễn Xuân Chinh - Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xác nhận vụ hoả hoạn xảy ra tại tầng 1, toà HH4A chung cư Linh Đàm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hoả hoạn. (Ảnh: Đ.X.)

Hàng trăm người dân hỗ trợ dập lửa. (Ảnh: Đ.X.)

Khói đen bao trùm cửa hàng tiện lợi tại tầng 1 toà HH4A chung cư Linh Đàm. (Ảnh: Đ.X.)

Theo vị lãnh đạo này, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện tại 1 cửa hàng tiện lợi. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn ngay sau đó. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Lực lượng chức năng cũng đang làm việc với quản lý chung cư và quản lý cửa hàng tiện lợi nơi xảy ra cháy để lập biên bản sự việc và nhắc nhở công tác phòng cháy, chữa cháy.

Rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại chung cư mini trên phố Khương Hạ vào tháng 9/2023, thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã và đang triển khai quyết liệt, nghiêm túc một số nội dung công tác và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Bộ Công an để tìm giải pháp khắc phục những thiếu sót, hạn chế nêu trên trong thời gian tới.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng, Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trách nhiệm của UBND cấp xã trong thực hiện việc quản lý đối với các cơ sở được phân công theo Phụ lục IV.

Tuy nhiên thực tế hiện nay, hầu hết UBND cấp xã đều “khoán trắng” cho lực lượng công an, coi công tác PCCC là nhiệm vụ chính của công an. Trong điều kiện lực lượng công an cấp xã còn mỏng, thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ dẫn đến chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, quản lý về an toàn PCCC đối với nhóm đối tượng trên còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh đó, ý thức, nhận thức về PCCC của người dân chưa cao. Một bộ phận chủ đầu tư vì lợi nhuận mà bất chấp, vi phạm pháp luật nói chung, pháp luật về PCCC nói riêng. Nhiều người dân chưa quan tâm đến công tác PCCC và thoát nạn.