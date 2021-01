Hà Nội cách ly hơn 1.200 giáo viên, học sinh trở về từ vùng dịch

(VTC News) -

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lê, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, phòng vừa có văn bản báo cáo lên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội về việc cho học sinh 3 trường THCS Đông Mỹ, THCS Tả Thanh Oai, THCS Hữu Hoà nghỉ. Lý do, trước đó những người này từng đi tham quan, trải nghiệm ở Hải Dương, Quảng Ninh ngày 23 và 27/1.

Cụ thể, trường THCS Đông Mỹ (519 học sinh, giáo viên) và THCS Tả Thanh Oai (397 học sinh, giáo viên) tổ chức tham quan, trải nghiệm ở thành phố Chí Linh, Hải Dương và Quảng Ninh vào ngày 23/1.

Tương tự, ngày 27/1, trường THCS Hữu Hoà cũng tổ chức cho 312 học sinh, giáo viên tham quan, trải nghiệm ở thành phố Chí Linh, Hải Dương và Quảng Ninh.

Học sinh rửa tay, khử khuẩn chống COVID-19.

Phòng GD&ĐT Thanh Trì yêu cầu 3 trường cho toàn bộ học sinh nghỉ, tự cách ly tại nhà từ ngày 30/1 đến hết 16/2. Đồng thời, đơn vị đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, quận/huyện cho xét nghiệm SARS-CoV-2. Nếu trong trường hợp không có học sinh, giáo viên nào nhiễm thì trường sẽ có phương án báo cáo sở để cho học sinh tới trường như bình thường.

"Trong trường hợp không may nếu có học sinh, giáo viên nhiễm SARS-CoV-2 thì trường cũng sẵn sàng các phương án dạy học trực tuyến, không làm ảnh hưởng đến kế hoạch năm học", bà Tuyết Lê nói.

Tính đến 12h ngày 30/1, ngoài 3 trường THCS của huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội có thêm 8 trường (mầm non Cầu Diễn, mầm non Tứ Liên, Tiểu học Xuân Phương, THCS Khương Mai, THPT Hoàng Cầu, THPT Phan Đình Phùng, Phổ thông liên cấp Vinschook Times City, THPT Phan Huy Chú) cho học sinh nghỉ do có trường hợp là F1, F2 tiếp xúc gần các ca dương tính SARS-CoV-2.