Hà Nội bổ sung chính sách hỗ trợ 10 nhóm đối tượng gặp khó khăn do COVID-19

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội ban hành chính sách đặc thù của Hà Nội hỗ trợ 10 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chưa được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời TP Hà Nội cũng bổ sung 500 tỷ đồng để người lao động và người sử dụng lao động được vay vốn phục hồi kinh tế.

Theo rà soát của Sở LĐTB&XH, dự kiến có khoảng trên 324.000 đối tượng được hỗ trợ chính sách đặc thù của TP Hà Nội, với tổng kinh phí dự kiến hơn 345 tỷ đồng.

Người dân xếp hàng trong khuôn viên nhà văn hóa 1-3 thuộc phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để nhận những suất cơm hộp miễn phí.

10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù của TP Hà Nội, bao gồm: Hỗ trợ hộ nghèo; Hỗ trợ hộ cận nghèo; Đối tượng BTXH đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng; Đối tượng bảo trợ xã hội đã được tiếp nhận vào Trung tâm BTXH nhưng đang sống tại gia đình, chưa vào lại Trung tâm do ảnh hưởng của COVID-19; Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Người lao động làm việc tại hộ kinh doanh phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19; Người lao động làm việc tại hộ kinh doanh (có ký hợp đồng lao động với người lao động và có đóng bảo hiểm xã hội) chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có ký hợp đồng lao động nhưng phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và không thuộc đối tượng được quy định tại chương IV Quyết định số 23/QĐ-TTg; Người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp có ký hợp đồng lao động nhưng phải chấm dứt hợp đồng lao động và không thuộc đối tượng được quy định tại chương VI Quyết định số 23/QĐ-TTg phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu cơ quan nhà nước về phòng chống dịch COVID-19; Hỗ trợ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (có trụ sở chính tại Hà Nội và do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập theo quy định) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu cơ quan nhà nước về phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, cuối tháng 7, Hà Nội cũng đã phê duyệt hỗ trợ nhóm lao động tự do bị ảnh hưởng dịch COVID-19, gồm: Lao động làm thuê trong quán karaoke, vũ trường, quán bar, quán game, quán ăn, quán bia, quán cà phê, quán nước vỉa hè; lao động bán hàng rong, bán hàng tại chợ cóc, chợ tạm; lao động làm thuê cho cửa hàng cắt tóc, gội đầu; lao động thu gom rác, phế liệu, bốc vác, vận chuyển hàng hóa, lái xe mô tô 2 bánh, xe xích lô…