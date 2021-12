Hà Nội: Bến xe ảm đạm ngày cuối năm, khách huỷ vé vì lo ngại dịch bệnh

Chị Thanh (chủ tuyến xe Nghệ An - Hà Nội) cho biết: “Các bến xe vắng khách cũng do người dân huỷ vé để đặt xe riêng về quê nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh."