Hà Nội: Bắt được hung thủ đâm chết con nợ trước cửa nhà

(VTC News) -

Ngày 29/11, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này xác định được hung thủ đâm chết anh Nguyễn Quang Huy (SN 1982, trú tại số 30/53, tổ 20, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội) là Trần Đức Kiên (SN 1992, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên).

Theo cơ quan công an, 15h30, ngày 28/11, Công an phường Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) nhận được tin báo có vụ xô xát do mây thuẫn trong vay nợ tiền bạc khiến 1 người chết. Nạn nhân là anh Nguyễn Quang Huy.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường Đức Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Long Biên xác định và bắt giữ được kẻ gây án là Trần Đức Kiên, đồng thời thu giữ các tang vật của vụ án.

Trần Đức Kiên đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Làm việc với cơ quan công an, Trần Đức Kiên khai nhận, khoảng 14h ngày 28/11, do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc, anh Huy đến cửa nhà Kiên to tiếng, chửi bới bố mẹ Kiên. Lúc này Kiên không có ở nhà nhưng biết tin nên gọi điện thoại cho anh Huy lời qua tiếng lại, chửi bới, thách thức nhau.

Bực tức, Kiên mang theo 2 con dao nhọn đến trước cửa nhà anh Huy. Thấy vậy, anh Huy từ trong nhà đi ra rồi cả 2 chửi bới lao vào đánh nhau.

Anh Huy chém dao về phía Kiên, nhưng Kiên đỡ được nên bị đứt ngón tay giữa, còn Kiên dùng dao đâm vào người anh Huy, khiến nạn nhân thiệt mạng. Sau khi gây án, Kiên bỏ chạy và đến bệnh viện để khâu rửa vết thương, rồi đến Công an quận Long Biên xin đầu thú. Hiện tại, nghi phạm Trần Đức Kiên đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, anh Nguyễn Quang Huy là nhân viên của cửa hàng kinh doanh xăng dầu, đã lập gia đình và có 2 con nhỏ. Trước đây do kinh tế khó khăn nên anh Huy vay mượn tiền của một số người và từng bị nhiều kẻ ném chất bẩn vào nhà, đe dọa để đòi nợ. Ngày 28/11, Kiên đến gặp anh Huy đe dọa rồi ra tay sát hại nạn nhân.