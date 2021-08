Hà Nội bác tin 'không cho người dân di chuyển trong 7 ngày'

(VTC News) -

Ngày 20/8, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, thông tin thành phố chỉ đạo không cho người dân di chuyển trong 7 ngày là sai sự thật.

Thông tin giả lan truyền trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cũng cho biết Cục An toàn thông tin, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội đang phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội rà quét các tài khoản đăng thông tin trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khuyến cáo người dân dùng mạng xã hội hoặc nhắn tin, cần dừng ngay việc lan truyền thông tin trên.