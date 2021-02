Hà Lê: Khi chới với, tôi để nỗi buồn chạm đáy rồi leo lên

(VTC News) -

Nghệ sĩ Hà Lê từng khiến công chúng yêu nhạc bất ngờ và phấn khích khi xuất hiện trên trang Billboard phiên bản Mỹ trong một bài phỏng vấn dài được dịch từ Billboard Việt Nam. Hà Lê là nghệ sĩ đầu tiên đến từ Việt Nam được dành hẳn một chuyên trang để giới thiệu hành trình âm nhạc cùng dự án Trịnh Contemporary mà anh và các cộng sự thực hiện.

Trò chuyện với VTC News, anh kể về những vấp váp và cả những nỗ lực để kết nối bản thân với Trịnh Công Sơn, lắng nghe từ bên trong để có những thành công trên con đường sáng tạo nghệ thuật cũng như đời sống riêng tư.

- Hà Lê gần đây gây choáng ngợp khi hát nhạc Trịnh theo cách mà người ta chưa từng tưởng tượng đến, bùng nổ và cảm xúc. Làm thế nào để anh có thể thực hiện điều đó?

Tôi nghĩ mọi thứ bắt đầu từ trái tim. Tôi làm theo cách mình hình dung về nhạc Trịnh. Giống như Biển nhớ, khi nghe, tôi không thấy sự yên ả mà là cơn bão tố, các con sóng đập vào những cột đá trên biển, toé lên những dòng nước trắng xoá. Tôi từng có cảm xúc như thế nên khi nghe Biển nhớ, tôi thấy bản chất nỗi nhớ này cũng phải cồn cào, da diết như thế. Khi thể hiện các ca khúc, tôi cố gắng hiểu những cảm giác bên trong mình. Điều đặc biệt, tôi luôn thấy Trịnh Công Sơn ở đâu đó cạnh mình khi thể hiện các tác phẩm của ông.

- Chọn nhạc Trịnh để thăng hạng cho sự nghiệp, có chút nào là lý trí mách bảo anh không?

Không. Mọi thứ hoàn toàn là duyên. Tôi và công ty không tìm hiểu, tính toán gì trong việc biến đổi từ một người hát nhạc trẻ sang hát nhạc Trịnh, chỉ coi đây là bước đệm cho những kế hoạch tiếp theo. Chúng tôi quyết định thực hiện dự án nhạc Trịnh từ bản phối Diễm xưa tôi gửi cho công ty và mọi người thấy ổn. Cơ bản nhất, tôi thấy mình hợp nhạc Trịnh, giai điệu và ca từ đều là những thứ tôi tìm kiếm.

- Dốc kiệt sự sáng tạo cho nhạc Trịnh, anh có nghĩ mình cạn vốn sau dự án vừa rồi?

Ồ không. Còn rất nhiều thứ để làm. Ngoài Trịnh Công Sơn còn có Lam Phương, Nguyễn Ánh 9, Thanh Tùng… Sau album nhạc Trịnh, cũng có thể tôi sẽ kết nối với các nghệ sĩ trẻ khác để tạo ra một vài điều hay ho với âm nhạc.

- Tức là anh không có ý định "chung thân" với tác phẩm của các nhạc sĩ gạo cội?

Tôi muốn mình là người truyền cảm hứng, và sẽ hỗ trợ các bạn trẻ hoặc ai đó muốn đi theo hướng như tôi từng làm với nhạc Trịnh. Thực tế, bây giờ tôi đã làm công việc ấy rồi. Anh và khán giả có thể chờ, sẽ thấy thú vị với cả các dòng nhạc khác, như nhạc cách mạng chẳng hạn.

- Cách làm việc của ca sĩ thông thường là giao cho nhạc sĩ phối khí để tìm giải pháp tổng thể khi ra sản phẩm. Ca sĩ sẽ đặt giọng hát của mình trên cái nền ấy. Còn anh thì không như vậy?

Tôi học chuyên Sinh ở Việt Nam nhưng khi du học ở Anh, tôi chuyển sang Toán. Với toán, tôi học được cách tư duy logic và đặt câu hỏi để tìm cho mình câu trả lời thích đáng. Khi trả lời hết câu hỏi thì sẽ tìm ra được bản chất của vấn đề, định hướng việc mình làm sau đó sẽ đúng. Khi sáng tạo, tôi thích team work (làm việc nhóm). Tôi muốn những người làm việc cùng với mình hiểu biết về tác phẩm, hiểu những gì thực chất bên trong và cảm giác của mình, mong muốn của mình để không đi lan man. Khi chi tiết như vậy thì sẽ kết nối được tác phẩm với người nghe đúng như rung động của mình và tác giả.

- Anh có lúc nào chới với không định hướng không?

Có vài lần. Lúc ấy, tôi để nỗi buồn chán của mình chạm đáy rồi leo lên miệng hố để thấy niềm vui và hy vọng. Cũng may, tôi vẫn còn có những người bên cạnh an ủi, song hành là mẹ, là bạn gái và một vài người anh em thân thiết. Mà có khi, họ cũng chẳng biết là đang giúp mình. Tôi cũng chẳng nói ra các vấn đề của bản thân. Chỉ cần những người thân đến, ở bên cạnh, hiện hữu xung quanh đã là niềm vui, sự an ủi quá lớn.

- Anh đã có quyết định nào gây hối tiếc trong cuộc đời mình chưa?

Có chứ. Tôi đi qua những cuộc đổ vỡ tình cảm do quyết định nóng vội và những câu chuyện kết thúc không tốt đẹp. Tôi làm tổn thương và khiến cho cuộc sống của những người yêu mến mình mất cân bằng trong một thời gian dài sau đó. Sau này, tôi luôn thận trọng với quyết định của mình.

Làm nghề hơn 10 năm, vài lần phiêu lưu với kinh doanh, đầu tư rồi thất bại, tôi nhận ra điều ấy. Tôi từng phá sản công ty về nhảy múa, tổ chức các giải đấu, đi làm bất động sản. Quá chán, tôi không nghĩ mình tiếp tục được nữa nên ngừng và chuyển vào Sài Gòn làm lại, với những công việc liên quan đến sáng tạo.

Đinh Mạnh Ninh là người đầu tiên trao cho tôi cơ hội hát. Lần ấy, tôi rap 2 ca khúc trong album của Ninh, bài My girl và Cuộc gọi. Tôi nhận thấy, ở tuổi 30 như mình, nếu không hát thì sẽ không còn cơ hội nữa. Tôi vào trường của anh Thanh Bùi học hát. Được khoảng 2 tháng thì chương trình Ai là người chiến thắng tổ chức nên tôi đi thi. Hồi ở Anh, tôi đã đi thử giọng với các band, casting mãi mới được nhận và với công việc đi nhảy. Nhưng thực ra, tôi thích hát từ nhỏ. Hồi cấp hai, tôi cùng mấy bạn ở lớp lập nhóm chuyên cover các ca khúc của Backstreetboy biểu diễn ở trường đấy.

- Nhưng bố mẹ không thích anh làm nghệ thuật, anh phải làm gì để thuyết phục họ?

Lúc đầu, tôi nghe lời bố mẹ, về sau cũng giấu diếm, làm những điều mình thích trong bí mật. Để vừa là con ngoan, biết nghe lời lại vừa thực hiện được ước mơ của mình thì quả thực rất mất thời gian. Đặc biệt với những phụ huynh dành quá nhiều tâm huyết, thời gian, tiền của và ước mơ cho con mình thì bạn phải cố gắng có thành tựu, họ mới có thể yên tâm. Còn lúc tôi sai lầm, thất bại, chỉ có bố mẹ ở bên để hỗ trợ.

Sau này, tôi luôn muốn làm được việc gì đó để bố mẹ tự hào về mình. Tôi thấy mình càng lớn càng thể hiện rõ cá tính, càng nhiều lúc trái quan điểm với phụ huynh. May mắn là tôi cũng biết lúc nào mình nên dừng lại.

- Cuộc sống riêng tư của anh hiện tại thế nào?

Tôi đang rất hạnh phúc. Đến một thời gian phù hợp, khán giả sẽ biết cô ấy là ai thôi!