Hạ Anh phim 'Lưới trời': Tôi bị nói nhìn mặt đã thấy ác

Đảm nhận vai Mỹ Tú trong “Lưới trời”, Lê Hạ Anh cũng có nhiều trăn trở để bản thân làm tốt nhân vật phản diện này và không để bị cho là rập khuôn với vai Hải Vân trong “Đánh cắp giấc mơ” mình từng thành công.

- Trước vai Mỹ Tú, Hạ Anh từng đảm nhận vai phản diện trong phim “Đánh cắp giấc mơ” và nhận nhiều phản hồi tích cực. Trở lại với vai phản diện trong “Lưới trời”, chị gặp áp lực gì?

Đối với tôi, khi nhận một vai diễn, tôi luôn xem nhân vật đó cần những yếu tố gì. Nhân vật thiện cũng có lý do khiến họ nhẫn nhịn chịu đựng, nhân vật ác cũng có lý do làm họ trở thành người bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích và thủ đoạn gian xảo… Ở "Đánh cắp giấc mơ", tôi cũng đọc kỹ kịch bản và tìm ra được nét diễn cho Hải Vân. Còn với Lưới trời, tôi nghĩ trong đầu mình sẽ diễn nét khác hơn cho vai Mỹ Tú. Chắc chắn vẫn sẽ là vai diễn ác, đáng ghét nhưng khi khán giả xem phim, họ sẽ hiểu được lý do tại sao nhân vật này lại ác như vậy hay tại sao tính tình nhân vật lại như thế? Khi tôi diễn một vai ác, tôi muốn khán giả phải phản ứng với vai diễn đó, càng dữ dội càng tốt. Điều đó đồng nghĩa tôi đã mang cảm giác khó chịu tức giận vì tính cách của nhân vật đến cho mọi người, có vậy tôi mới thấy đã.

Lúc tôi xem mấy tập đầu của "Lưới trời", fan của tôi còn nói nhân vật của tôi ngang ngược. Tôi cũng có diễn nét tinh tướng ở nhân vật nên khán giả đã cảm nhận được. Tôi hy vọng sau mỗi tập phim, tính cách của Mỹ Tú sẽ khác dần đi vì có rất nhiều yếu tố tác động lên nhân vật này. Tôi có thể tự tin rằng mình đã tìm được một nét ở Mỹ Tú khác với Hải Vân.

Nữ diễn viên Lê Hạ Anh đảm nhận vai "Mỹ Tú" trong phim "Lưới trời".

- Chị đánh giá vai Mỹ Tú và Hải Vân khác nhau thế nào để vào vai tốt nhất?

Tôi nghĩ tương đồng chắc chỉ có cái mặt thôi (cười). Hải Vân là cô gái tự quyết định tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình, cô ấy ác cũng bởi vì cuộc đời của cô ấy đã sắp xếp để cô ấy phải tự toan tính những điều cô ấy muốn. Còn với Mỹ Tú, thật ra ngay từ đầu nhân vật này không ác, cô ấy được sự dẫn đường của mẹ và cũng vì tâm hồn cô ấy quá thơ ngây, nhìn mọi thứ khá đơn giản và làm theo sự chỉ dẫn rồi mới cuốn theo sự chỉ dẫn đó để đi đến một con người khác. Ngay từ đầu Hải Vân đã có sự toan tính trong đầu, trái ngược với Mỹ Tú không có toan tính từ đầu, chỉ khi có sự dẫn đường cô ấy mới trở nên thủ đoạn.

- Để diễn nét ác qua ánh mắt và nét mặt không phải dễ. Chị đã tìm tòi thế nào để vào vai?

Khi tôi không đi quay phim hay không đi làm gì, tôi sẽ ở nhà xem phim. Tôi rất thích xem phim và xem rất nhiều phim, từ phim điện ảnh đến phim bộ, phim truyền hình… Khi xem được phim mình yêu thích, tôi sẽ học hỏi được rất nhiều từ cách diễn đến đường dây tâm lý nhân vật, thậm chí cách nhân vật cảm nhận được cuộc đời của họ trong bộ phim đó.

Khi tôi nhận một vai diễn, tôi sẽ nghĩ về tính cách nhân vật thế nào, tâm lý của họ ra sao, sau đó tôi sẽ tìm một nét diễn phù hợp với nhân vật đó. Đôi khi có những vai ác mình không cần phải thể hiện từ đầu đến cuối phim là mình ác, mình sẽ diễn nét hơi đời một chút. Cũng như ở ngoài đời khi có một người nào đó ác nhưng vẫn được hàng xóm khen ngợi là dễ thương. Sẽ có những phút nhân vật lắng lại và tôi sẽ tìm những phân đoạn cao trào để diễn ánh mắt hay cử chỉ và khi khán giả xem, họ sẽ cảm nhận được ngay giây phút đó.

- Các diễn viên trẻ thường thích đóng vai hiền, vai chính diện để được khán giả yêu thương. Tại sao chị lại liên tục nhận vai phản diện dễ bị khán giả ghét?

Tôi muốn thử thách bản thân với các kịch bản khó hơn mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh. Khi nhận vai phải diện của phim trước, tôi mất hai đêm để suy nghĩ xem mình có truyền tải được nhân vật đó hay không, tôi có thể mang đến cho khán giả một hình ảnh khác lạ, mãnh liệt, hận thù hay không vì trước giờ, kể cả ngoài đời tôi cũng chưa từng có những cảm xúc như vậy. Lúc đó, tôi có nói chuyện với đạo diễn, sau đó, tôi nghĩ đó chính là cơ hội để tôi thử thách bản thân mình, cho khán giả thấy nhiều khía cạnh của mình. Khi phim ra mắt cũng có nhiều khán giả ghét vai diễn ấy của tôi, song song đó cũng có rất nhiều khán giả hiểu được đó chỉ là vai diễn của một diễn viên, vai diễn đã truyền tải được cảm xúc đến khán giả, làm khán giả thích bộ phim, thích xem nhân vật.

Có hai luồng ý kiến trái chiều nhau và khi tôi đọc được những bình luận như vậy, tôi rất vui vì mình đã truyền tải được một vai diễn trọn vẹn, khán giả cũng rất thích bộ phim đó. Tôi cũng nhận được một số bình luận nói nhờ có nhân vật của tôi nên bộ phim thú vị hơn.

- Nhiều diễn viên đóng vai phản diện xong bị khủng bố tin nhắn qua mạng xã hội, với chị thì sao?

Rất vui vì chỉ có những đoạn ngắn của phim đăng lên mạng xã hội tôi mới bị nói, đại khái như nhìn mặt thấy ghét, khó ưa… Nét diễn ở trong phim và nét của tôi ngoài đời không như nhau nên khán giả nhận ra tôi ở ngoài cũng khá bất ngờ. Đó là lý do tôi hay nói tôi luôn tìm ở mỗi nhân vật xem ngoại hình thế nào, tính cách ra sao để có thể diễn được. May mắn ở ngoài đời tôi khá nhỏ con nên khán giả nhận ra tôi hay nói: “Trong phim nhìn ác vậy mà ngoài đời hiền queo”.

- Với những bình luận ác ý trên mạng, chị đối mặt thế nào?

Khi tôi đọc một bình luận ghét nhân vật Hải Vân hay ghét nhân vật Mỹ Tú, tôi sẽ cảm thấy vui trước vì tôi đã mang nhân vật chạm đến cảm xúc của khán giả. Tuy nhiên, có những bình luận đả kích tôi thay vì nhân vật, ví dụ như họ nói nhìn mặt tôi là thấy ác rồi hay nói mặt tôi khó ưa. Khi đọc những bình luận đó, tôi cảm thấy hơi chạnh lòng vì bị chỉ mặt gọi tên, nhưng đã là diễn viên, đã tự cho mình cơ hội thể hiện nhiều cuộc đời và sống nhiều cuộc đời khác nhau, thể hiện nhiều vai diễn khác nhau, đôi khi khán giả nhầm lẫn diễn viên chính là nhân vật.

Sau này khi đọc nhiều bình luận như vậy tôi cũng quen, tôi nghĩ tích cực hơn là mình đã truyền tải nhân vật tốt nên mới như vậy. Lúc tôi đóng một vai diễn hiền, mọi người cũng cảm thấy yêu thương, muốn che chở bảo vệ. Chắc chắn khi mình đồng ý đến vai diễn khác, cuộc đời khác sẽ có nhiều ý kiến cho nhân vật đó. Thời điểm hiện tại, mình đã đủ nhìn nhận khán giả hiểu và yêu thương mình thế nào. Đọc bình luận xong tôi thấy vui vì mình đã truyền tải được nhân vật một cách tốt nhất.