GYS - Học viện hàng đầu về Yoga Kids tại Việt Nam

(VTC News) -

Trong nhiều năm qua, yếu tố khiến phụ huynh rất quan tâm khi lựa chọn trường mầm non không chỉ đơn thuần là nơi có đầy đủ cơ sở vật chất, thoáng mát, rộng rãi, mà còn phải đảm bảo về môi trường học tập tạo được hứng thú, giúp phát triển khả năng tư duy sáng tạo của trẻ, gia tăng trải nghiệm về kỹ năng sống. Đặc biệt phương pháp giảng dạy cần sáng tạo để trẻ hứng thú với việc học tập và rèn luyện, tạo cho trẻ nếp sống lành mạnh đang là điều rất nhiều phụ huynh đặc biệt ưa chuộng trong thời gian gần đây.

Nói về trăn trở đi tìm kiếm phương pháp giảng dạy mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phụ huynh cũng như mang lại thêm nhiều giá trị cho các con, cô Tạ Huyền - Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Trạng Nguyên chia sẻ: “Khi đi công tác tại Nhật Bản vào năm 2019 và tận mắt chứng kiến trẻ em ở đây rất say mê tập Yoga tại lớp học. Sau khi được nghe các cô giáo bên Nhật trình bày về lợi ích to lớn của Yoga đối với trẻ, tôi đã quyết định ngay phải mang bộ môn này tới các con của trường Hoa Trạng Nguyên".

Cô Lê Hoa (cô Hoa Cat) - Giám đốc Học viện Yoga Kids Việt Nam GYS cùng trẻ lớp Yoga Kids (5-6 tuổi) đi dã ngoại.

Tuy nhiên quá trình tìm kiếm đối tác huấn luyện Yoga và đồng hành cùng trường không phải điều dễ dàng. Cuối cùng, sau khi cân nhắc nhiều điều kiện, cô đã quyết định lựa chọn Học viện Yoga Kids GYS là đơn vị đồng hành để mang Yoga kids vào trường mầm non.

Học viện Yoga Kids GYS hiện nay đang là học viện hàng đầu về Yoga Kids cho trẻ với nhiều bộ giáo trình độc quyền, trong đó bộ giáo trình 29 tư thế yoga vàng phát triển chiều cao cho trẻ đang được triển khai tại rất nhiều trường. Theo cô Hoa, việc giáo dục tại thời điểm những năm đầu đời có tác động rất lớn tới tư duy và tinh thần trong suốt cuộc đời trẻ. Yoga Kids giúp trẻ khỏe mạnh, có sự dẻo dai cần thiết, đặc biệt là cải thiện về chiều cao và sức đề kháng, sức miễn dịch cho trẻ; mặt khác, tính thiền trong Yoga Kids cũng giúp trẻ học cách điều chỉnh cảm xúc, trẻ vui vẻ hơn, đặc biệt giúp trẻ tăng khả năng tập trung để học tập hiệu quả hơn.

Yoga giúp trẻ vui vẻ, điều chỉnh cảm xúc tốt hơn (Nguồn: Học viện Yoga Kids Việt Nam).

Là người đã được trải nghiệm và cảm nhận thực tế lợi ích của Yoga đối với trẻ, cô Hoa cùng thầy Hoàng Phú đã dày công biên soạn giáo trình trên cơ sở ứng dụng động tác cơ bản của Yoga chuẩn Ấn Độ và được tinh chỉnh cho phù hợp với thể chất của người Việt. Đồng thời hai thầy cô đã quyết định thành lập Học viện Yoga Kids Việt Nam GYS để lan tỏa mạnh mẽ bộ môn này tới tất cả trẻ em Việt Nam.

Giáo trình độc đáo và phương pháp dạy học thú vị của Học viện đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều hệ thống trường học. Hiện tại, Học viện đang là đối tác chiến lược của các trường học trên toàn quốc, đưa bộ môn Yoga tới các bé tại trường mầm non và các cấp học.

Chia sẻ với chúng tôi, đại diện mầm non Golden Moon Montessori cho biết: “Sau hơn 1 năm được Học viện đồng hành cùng nhà trường triển khai giáo trình Yoga Kids cho trẻ, chúng tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của phụ huynh khi thấy trẻ có tăng trưởng rõ rệt về chiều cao, trẻ vui vẻ, linh hoạt hơn, hào hứng vận động, nhờ đó tiếp thu bài học tốt hơn. Nhiều phụ huynh đã được con truyền cảm hứng, cũng tìm hiểu và tập yoga tại nhà cùng con. Tiết học Yoga dưới sự đồng hành, hướng dẫn và dẫn dắt của Học viện Yoga Kids GYS được thiết kế ưu việt, hấp dẫn, kích thích sự say mê của trẻ để thực hiện động tác yoga thông qua trò chơi, câu chuyện rất thú vị”.

Giờ học Yoga được thiết kế phù hợp với tâm lý của trẻ (Nguồn: Học viện Yoga Kids Việt Nam GYS).

Yoga đã thổi một luồng gió mới vào thói quen hoạt động thể chất của trẻ em Việt Nam. Bởi thế Yoga trẻ em càng ngày càng được hưởng ứng, đặc biệt phát triển mạnh tại các thành phố lớn. Sự kết hợp giữa trường học và các địa chỉ giảng dạy Yoga kids uy tín như Học viện Yoga Kids Việt Nam GYS giúp ngày càng nhiều trẻ em có thói quen sinh hoạt thể chất và tinh thần lành mạnh, văn minh.