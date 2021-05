Gượng không nổi Bitcoin lao dốc xuống sâu: Lại 1 đêm cháy túi

Dữ liệu của CoinDesk cho biết, vào lúc 7h30' (giờ Việt Nam), giá đồng tiền ảo Bitcoin được giao dịch ở mức 37.120 USD, giảm 9,82% so với ngày hôm qua. Trong 24h qua, có thời điểm, giá Bitcoin xuống dưới 36.000 USD/đồng.



Đà giảm của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới khiến giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin xuống thấp. Theo Coinmarketcap, giá trị vốn hóa của thị trường Bitcoin hiện về mốc 711 tỷ USD, lượng giao dịch Bitcoin trong 24 giờ qua đạt gần 82 tỷ USD.



Giá Bitcoin và nhiều đồng tiền kỹ thuật số khác tiếp tục lao dốc không phanh sau hàng loạt những thông tin bất lợi với giới đầu tư tiền ảo.

Bitcoin xuống ngưỡng 37.000 USD

Tiền mã hóa sụt giá ngay sau khi có thông tin các quan chức Trung Quốc kêu gọi siết chặt quy định đối với tiền mã hóa. Cụ thể, vào chiều 21/5, kết luận tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc chủ trì, Ủy ban Tài chính bền vững và Phát triển Trung Quốc đã xác định mục tiêu kiểm soát hoạt động đào và giao dịch tiền ảo. Cuộc họp diễn ra sau khi các cơ quan quản lý của Trung Quốc lên tiếng cảnh báo các tổ chức tài chính trong nước không được giao dịch tiền kỹ thuật số. Trung Quốc cho rằng giao dịch đầu cơ tiền số đã trở lại, đe doạ an toàn tài sản của người dân và phá vỡ trật tự kinh tế.

Trước đó, hồi cuối tháng 4, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc (nơi được coi là chiếm 8% hoạt động khai thác Bitcoin trên toàn cầu ) cũng đã ra lệnh cấm đào tiền mã hóa.



Sau động thái mạnh tay của Trung Quốc, đến lượt Mỹ cũng thực hiện các biện pháp quản lý chặt tiền số.



Bộ Tài chính Mỹ thông báo đang thực hiện các bước để siết chặt thị trường tiền số. Theo đó, các sàn tiền mã hóa sẽ phải cung cấp thông tin về mọi giao dịch có giá trị trên 10.000 USD cho Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Bộ Tài chính Mỹ cho rằng tiền ảo có thể trở thành công cụ trốn thuế và phục vụ các hành vi phạm pháp khác.



Cách đây chưa lâu, Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ tuyên bố sẽ điều tra Binance - sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới về rửa tiền và vi phạm thuế.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa đưa ra thông báo về rủi ro tài chính của các đồng tiền số hiện nay và đề xuất nhiều quy định khắt khe hơn đối với các đồng tiền này.



Động thái của chính quyền Trung Quốc và Mỹ đã giáng thêm đòn vào Bitcoin, vốn đã lung lay sau khi tỷ phú Elon Musk - CEO của Tesla - tuyên bố dừng việc mua xe bằng Bitcoin, với lý do lo ngại về ảnh hưởng tới môi trường từ việc khai thác tiền số. Sau đó, CEO Tesla còn úp mở trên Twitter về việc có thể sẽ bán hết số lượng Bitcoin trị giá 1,5 tỷ USD đã mua trước đó.



Rủi ro pháp lý đã khiến giá Bitcoin lao dốc mạnh. Tối 19/5, giá Bitcoin đã cán mốc 28.900 USD. So với mức giá đỉnh 65.500 USD được thiết lập vào ngày 14/4, giá Bitcoin đã giảm tới 50%. Sau khi leo lên mức 42.000 USD vào sáng hôm qua, đến sáng nay (22/5), giá Bitcoin lại lao dốc xuống ngưỡng 37.000 USD/đồng.



Ngoài Bitcoin, giá của các đồng tiền ảo khác cũng đồng loạt lao dốc. Giá Ether - đồng tiền mã hóa lớn thứ hai - giảm 16,11% so với một ngày trước đó, xuống mức 2.429 USD. Trong khi đó, Dogecoin giảm 13,65%, hiện ở mức giá 0,352 USD. Bitcoin Cash giảm 18,16%, có giá 696 USD. Cardano giảm 14,28%, về mức giá 1,57 USD.



Giá hàng loạt đồng tiền ảo rơi tự do đã đẩy tổng vốn hóa thị trường vào đầu giờ sáng nay về mức 1.620 tỷ USD, giảm 12,14% so với ngày hôm qua.