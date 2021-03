GUMI S - Bước đột phá mới trong hỗ trợ điều trị thoái hóa khớp

(VTC News) -

Thoái hóa khớp có nguy hiểm không?

Thoái hóa khớp là bệnh lý mãn tính về xương khớp thường gặp ở những người trên 40 tuổi, đặc biệt là sau 60 tuổi. Tuy nhiên, do thói quen ăn uống, sinh hoạt không khoa học mà bệnh đang có dấu hiệu trẻ hóa.

Đây là tình trạng lớp sụn khớp và đĩa đệm bị thoái hóa, suy yếu dần kèm theo các triệu chứng như viêm, giảm dịch nhầy bôi trơn tại các khớp. Điều này khiến việc cử động của các khớp cũng bị ảnh hưởng, gây ra các triệu chứng đau và cứng khớp. Các khớp dễ bị thoái hóa có thể kể đến: Thoái hóa khớp gối, cột sống lưng và cột sống cổ, khớp vai, khớp cổ chân.

Các dấu hiệu của thoái hóa khớp: đau nhức quanh khớp, cứng khớp, nghe thấy tiếng kêu lạo xạo khi cử động mạnh, hạn chế vận động các khớp, teo cơ, khớp sưng đau hoặc biến dạng,... Chính những biểu hiện này khiến cho người bệnh rất bất tiện trong sinh hoạt và lao động, đau đớn trong quá trình di chuyển.

Bệnh thoái hóa khớp có thể cải thiện được nhờ vào phương pháp điều trị ngoại khoa và các phương pháp Đông Y. Một trong những phương pháp đang được nhiều bệnh nhân ưu tiên đó là sử dụng các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên với hiệu quả cao, an toàn, lành tính như TPBVSK Viên uống GUMI S.

Các thành phần có trong TPBVSK Viên uống GUMI S

GUMI S chứa các chiết xuất thảo dược thiên nhiên từ lâu đã được sử dụng đối với tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp như độc hoạt và kê huyết đằng. Kê huyết đằng nằm trong các bài thuốc Đông y cổ truyền có tác dụng hỗ trợ cải thiện các triệu chứng của thoái hóa khớp, giải huyết ứ, hỗ trợ hoạt huyết, mạnh xương cốt, bồi bổ thể trạng và giảm đau.

Kết hợp cùng với dược liệu Đông y, GUMI S còn được bổ sung thêm các hoạt chất như: Glucosamin Sulfate 2NaCl, Chondroitine Sulfate Natri, Collagen type II, Vitamin D… có lợi cho hệ cơ xương khớp.

Chondroitin Sulfate là một hợp chất quan trọng trong quá trình phục hồi các bệnh xương khớp, ngăn ngừa tình trạng thoái hóa khớp ở người trung niên, vận động nặng. Kết hợp với Glucosamin Sulfate 2NaCl là một thành phần giúp tổng hợp glycosaminoglycan cấu tạo nên mô sụn trong cơ thể, có tác dụng giúp giảm đau ở những người bị viêm xương khớp, tái tạo mô sụn, hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp.

Sử dụng GUMI S mỗi ngày giúp bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ làm trơn ổ khớp, giúp khớp vận động linh hoạt, giảm đau mỏi khớp. Hỗ trợ tăng khả năng hồi phục khớp, giúp giảm nguy cơ thoái hóa khớp.

Chất lượng vượt trội, quy trình sản xuất đạt chuẩn GMP

Nguyên liệu để sản xuất TPBVSK GUMI S là nguồn nguyên liệu an toàn, đầy đủ chứng nhận, sản xuất trên dây chuyền hiện đại, đạt chuẩn GMP - WHO Đông dược. Từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm đều đảm bảo những tiêu chuẩn khắt khe của Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm - Bộ Y tế.

TPBVSK GUMI S không chỉ mang lại hiệu quả cao với người đang gặp tình trạng thoái hóa khớp mà còn vô cùng an toàn, lành tính, không gây những tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.

Chính vì vậy, TPBVSK GUMI S có thể được coi là một giải pháp mới hỗ trợ những người bị thoái hóa khớp nói riêng cũng như những người bị các bệnh về xương khớp tại Việt Nam nói chung.

Bên cạnh việc sử dụng GUMI S mỗi ngày, để giúp hệ cơ xương khớp khỏe mạnh, ngăn ngừa thoái hóa khớp mọi người nên xây dựng cho mình một chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học, lành mạnh. Không nên chủ quan với các dấu hiệu về xương khớp.