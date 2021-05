Grand Master Hương Phan thổi hồn vào từng kỹ thuật phun xăm Nano PMU

(VTC News) -

Nghệ nhân sáng lập kỹ thuật Best Skill Eyebrows - Phun mày Ombre tạo hạt

Chắc hẳn trong lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ, ai cũng đã từng nghe đến thương hiệu Nano PMU do Grand Master Hương Phan sáng lập - kỹ thuật Best Skill Eyebrows Phun mày Ombre tạo hạt đang làm mưa làm gió trên thế giới và được đánh giá là “thời đại mới” của ngành làm đẹp. Kỹ thuật này tạo nên cơn sốt bởi khả năng chuyển màu chân mày siêu đỉnh, độ bám cực tốt và tính năng “cao cấp” vượt trội mà không loại kỹ thuật nào có.

Chị Hương Phan là Phibrows Grand Master đầu tiên của Việt Nam.

Trước đây, Grand Master Hương Phan là một thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin tại Đức. Bằng sự quyết tâm và niềm đam mê, chị bỏ qua sự nghiệp và bắt đầu bước đi trên hành trình theo đuổi nghệ thuật phun xăm thẩm mỹ. Sự cố gắng của chị đã được đền đáp khi được vinh danh Top 5 nghệ nhân giỏi nhất thế giới về điêu khắc chân mày do Học viện PhiAcademy phong tặng với danh hiệu Grand Master. Đồng thời chị cũng chính là người đầu tiên đem công nghệ Phibrows về Việt Nam - công nghệ góp sức làm nên tên tuổi của nhiều Master về sau này.

Grand Master Hương Phan đã đào tạo nên nhiều Master phun xăm ưu tú nổi tiếng trên thế giới.

Bứt phá tạo nên thương hiệu Nano PMU “thời đại mới”

Qua quá trình giảng dạy, tiếp xúc với các công nghệ phun xăm khác trên thế giới, chị đã tìm hiểu và sáng tạo nên kỹ thuật Best Skill Eyebrows Phun mày Ombre. Khi được hỏi tại sao lại có ý tưởng này, chị chia sẻ: “Hiện nay Hương nghe rất nhiều bạn than rằng kẻ chân mày khó quá mà phun xăm chân mày thì lại nhìn không được tự nhiên, thật sự rất khó khăn cho việc làm đẹp. Hương nghĩ rằng mình nên tạo ra một kỹ thuật phun xăm nào đó để cứu cánh cho chị em và cuối cùng thì kỹ thuật Best Skill Eyebrows Phun mày Ombre được ra đời”.

Được biết, kỹ thuật Best Skill Eyebrows Phun mày Ombre này của chị đã được cải tiến rất nhiều từ kỹ thuật lông mày truyền thống. Nếu như kỹ thuật truyền thống chưa thực sự mềm mại, độ bám không cao thì kỹ thuật Best Skill Eyebrows Phun mày Ombre lại khác biệt hoàn toàn, tất cả mọi nhược điểm trên hầu như đều được khắc phục đến 99%. Bằng kỹ thuật này màu mực sẽ lên đẹp hơn, chân mày nhìn tự nhiên hơn và đặc biệt không sưng tấy, không đem lại cảm giác đau đớn cho khách hàng.

Grand Master Hương Phan thổi hồn vào kỹ thuật Best Skill Eyebrows Phun mày Ombre đem đến vẻ đẹp riêng biệt cho từng kỹ thuật phun xăm.

Theo như chị chia sẻ, công nghệ phun mày Ombre được thực hiện trên nền tảng đánh hạt với sự chuyển màu sau khi phục hồi rất tự nhiên. Kỹ thuật này sử dụng màu mực hữu cơ, thông qua sự đánh xoáy ở phần đuôi và khung dưới chân mày cùng với cách chỉnh độ nặng nhẹ màu ở tay người làm. Sau khi ổn định chân mày sẽ có sự chuyển đổi hai màu khi nhìn tổng thể với màu đậm ở đuôi tản nhẹ lên phần đầu và đậm ở khía khung dưới, tản nhẹ lên trên. Bằng cách này, chân mày sẽ trở nên dày dặn, tự nhiên hơn và thu hút hơn so với các công nghệ kỹ thuật khác.

Bộ chân mày phun xăm bằng kỹ thuật Best Skill Eyebrows Phun mày Ombre sau khi đã phục hồi.

“Theo kinh nghiệm của Hương, kỹ thuật rất cần sự tỉ mỉ, uyển chuyển và khéo léo của người thực hiện. Tất cả đều phải chuẩn xác đến 100%. Ở học viện, Hương phổ biến và cho các bạn luyện tập rất nhiều cho đến khi nào thực sự nhuần nhuyễn thì thôi” - chị chia sẻ.

Hiện nay, Học viện phun xăm thẩm mỹ Quốc Tế Hương Phan Academy tại Việt Nam do Grand Master Hương Phan sáng lập và quản lý đã thu hút rất nhiều học viên đến đăng ký, đặc biệt là với kỹ thuật Nano PMU “nổi như cồn” này. Bằng chính tâm huyết và bề dày kinh nghiệm của mình, chị đã đào tạo nên rất nhiều Master với kỹ thuật Best Skill Eyebrows Phun mày Ombre với tấm bằng danh giá Best Skill.

Bằng Best Skill do học viện trao tặng mà học viên nhận được sau khi tham gia khóa học chuyên sâu về kỹ thuật Best Skill Eyebrows Phun mày Ombre.

Mong rằng với tài năng của mình, Grand Master Hương Phan sẽ còn cho ra đời nhiều kỹ thuật đáng ngưỡng mộ hơn nữa để có thể giúp đỡ, đáp ứng được nhu cầu làm đẹp của tất cả chị em phụ nữ trên thế giới.