Gợi ý đáp án môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Sáng 3/9, hơn 26.000 thí sinh bắt đầu thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Các thí sinh của kỳ thi vẫn có 5 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội. Đề thi do Bộ GD&ĐT xây dựng, độ khó dễ tương đương với đề đợt 1 đảm bảo sự công bằng giữa các thí sinh.

Bộ GD&ĐT quy định các tỉnh, thành phố có đông thí sinh dự thi thì tổ chức một hội đồng thi độc lập tại địa phương, một số nơi có ít thí sinh dự thi thì có thể “gửi” các thí sinh sang địa phương lân cận để cùng phối hợp tổ chức hội đồng thi ghép.

Việc tổ chức thi phải đảm bảo 2 nguyên tắc: An toàn sức khỏe cho tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia làm thi, phụ huynh học sinh; an toàn an ninh, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế thi.

Công tác chấm thi đợt 2 hoàn thành chậm nhất vào ngày 14/9 và ngày 16/9 công bố kết quả thi.