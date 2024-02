Gợi ý ăn chơi ở đảo Phú Quý

(VTC News) -

Đảo Phú Quý, tọa lạc giữa biển xanh bát ngát, được coi như một viên ngọc quý, là một địa điểm không thể thiếu khi du lịch đến thành phố biển Phan Thiết. Dạo chơi trên bờ cát trắng mịn màng, du khách có cơ hội khám phá cuộc sống chân thực của cộng đồng địa phương, tận hưởng không khí thanh bình và yên tĩnh, đồng thời thoát khỏi sự ồn ào và hối hả của cuộc sống hiện đại.

Theo tìm hiểu, đảo Phú Quý, được biết đến với các tên gọi như cù lao Thu, cù lao Khoai Xứ, là một đảo nhỏ tọa lạc khoảng 120 km về phía đông nam của thành phố Phan Thiết, thuộc tỉnh Bình Thuận. Ngoài đảo chính, trên vùng lân cận của Phú Quý còn có những hòn đảo nhỏ như Hòn Đá Cao, Hòn Đỏ, Hòn Tranh và Hòn Hải. Với diện tích chỉ hơn 18km2, đảo Phú Quý tự hào sở hữu đủ cảnh đẹp, danh thắng và trải nghiệm thú vị, là điểm đến lý tưởng cho du khách khám phá trong vài ngày.

Đảo Phú Quý mang đến cho du khách không chỉ là cảm giác hòa mình vào thiên nhiên trù phú mà còn là cơ hội để khám phá văn hóa độc đáo và lối sống của người dân địa phương. Với vị trí đắc địa, Phú Quý tự hào về những danh thắng tự nhiên như Hòn Đá Cao, Hòn Đỏ, Hòn Tranh và Hòn Hải, mỗi hòn đảo mang đến một trải nghiệm du lịch độc đáo và hấp dẫn.

Đồng thời, diện tích nhỏ bé của đảo không hề làm giảm đi sự hấp dẫn của nó, mà ngược lại, tạo nên sự gần gũi và thân thiện. Cùng với đó, những khám phá về văn hóa, lịch sử và cuộc sống hàng ngày tại đây sẽ là nguồn kiến thức phong phú cho du khách quan tâm.

Đi Phú Quý vào mùa nào đẹp nhất?

Khí hậu trên Đảo Phú Quý suốt cả năm được đánh giá là trong lành và mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều người, thời điểm tốt nhất để khám phá Đảo Phú Quý là từ tháng 12 đến tháng 6, trong khoảng mùa xuân hè. Trong khoảng thời gian này, biển thường êm dịu, nước biển trong xanh và gió nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển đến các hòn đảo nhỏ xung quanh.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng đôi khi có thể xảy ra biến động do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới. Do đó, du khách nên kiểm tra dự báo thời tiết trước khi lên đường để tránh những ngày có thời tiết xấu. Điều này giúp bảo đảm an toàn và thoải mái cho các hoạt động du lịch, đồng thời tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp tự nhiên của Đảo Phú Quý mà không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khó khăn.

Cách di chuyển đến Phú Quý

Từ Hà Nội hoặc TP.HCM, du khách có rất nhiều phương tiện để di chuyển đến Phan Thiết. Từ Phan Thiết, bạn tiếp tục đi tàu để đến đảo Phú Quý.

Chặng 1: Di chuyển đến Phan Thiết

Phan Thiết không có sân bay riêng, do đó, du khách sẽ cần đi từ sân bay Nội Bài đến sân bay Cam Ranh hoặc sân bay Tân Sơn Nhất và từ đó tiếp tục di chuyển đến Phan Thiết bằng phương tiện khác như xe khách.

Từ TP.HCM đến Phan Thiết, phương tiện phổ biến nhất là xe khách. Có rất nhiều xe đi Phan Thiết chỉ từ 200.000 VNĐ. Thời gian di chuyển từ TP. HCM đến Phan Thiết bằng xe khách tương đối là 4-5 giờ, tùy thuộc vào điều kiện giao thông và tốc độ xe. Trên đường đi, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn cảnh quan đẹp và những làng quê, cánh đồng xanh mướt qua cửa sổ xe.

Chặng 2: Từ Phan Thiết đến Phú Quý

Đảo Phú Quý là huyện đảo xa nhất của tỉnh Bình Thuận, đòi hỏi du khách phải di chuyển một quãng đường khá xa. Lựa chọn thuận tiện nhất là từ thành phố Phan Thiết, du khách có thể di chuyển bằng tàu biển, vượt qua khoảng 110km để đến đảo.

Hiện nay, có nhiều đơn vị khai thác tuyến đường ra đảo Phú Quý như Superdong-PQI, Superdong-PQII, Phú Quý Express, Phú Quý Island và nhiều đơn vị khác. Thông thường, các chuyến tàu xuất phát chiều đi trong khoảng từ 6h30 đến 7h30, trong khi những ngày lễ tết có thể có các chuyến sớm hơn vào khoảng 5h30 hoặc các chuyến muộn buổi chiều lúc 15h.

Tổng thời gian di chuyển dao động từ 2,5 đến 3,5 tiếng tùy thuộc vào loại tàu. Du khách có thể lựa chọn giữa vé giường nằm hoặc ghế ngồi, cũng như giữa phòng quạt và phòng máy lạnh. Giá vé tham khảo khoảng 350.000 VND/người, có thể tăng cao hơn vào những dịp lễ tết. Điều này mang lại sự linh hoạt và thuận tiện cho du khách khi lên kế hoạch cho hành trình khám phá Đảo Phú Quý.

Di chuyển trên đảo Phú Quý

Đảo Phú Quý có quy mô nhỏ và hiện chưa có dịch vụ taxi, do đó, phương tiện chính để di chuyển trên đảo là xe máy. Du khách có thể dễ dàng thuê xe máy tại các nhà nghỉ, homestay hoặc cửa hàng cho thuê xe trên đảo. Quy trình thuê xe đơn giản và linh hoạt, giúp du khách tự do khám phá các địa điểm thú vị trên đảo Phú Quý.

Ngoài việc thuê xe máy, một số homestay cũng cung cấp dịch vụ cho thuê xe đạp, tạo ra sự linh hoạt cho du khách muốn trải nghiệm hình thức di chuyển khác nhau. Việc này không chỉ giúp du khách tiết kiệm chi phí mà còn mang lại trải nghiệm thú vị khi khám phá đảo và tận hưởng không khí trong lành và yên bình.

Sự linh hoạt trong việc di chuyển bằng xe máy hay xe đạp không chỉ giúp du khách tiết kiệm thời gian mà còn tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa, khi họ có thể tự do quyết định địa điểm và thời gian khám phá. Điều này thêm phần tăng tính khám phá và thú vị cho hành trình du lịch trên Đảo Phú Quý.

Những địa điểm tham quan nổi tiếng ở Phú Quý

Đảo Phú Quý không quá lớn nhưng lại có rất nhiều điều thú vị để bạn khám phá. Thông thường phải mất khoảng 4 đến 5 ngày bạn mới có thể tham quan hết quần đảo này. Dưới đây là một số gợi ý để bạn vui chơi, trải nghiệm khi đến với đảo Phú Quý.

Vịnh Triều Dương

Vịnh Triều Dương, một bãi tắm nhỏ với nước trong xanh và cát trắng mịn, là điểm đến thơ mộng trên Đảo Phú Quý. Buổi chiều, nhiều người dân địa phương tập trung tại đây để đi dạo và tắm biển. Gần vịnh là cột cờ đánh dấu chủ quyền Việt Nam, là địa điểm check-in quen thuộc của du khách khi đến Đảo Phú Quý.

Bãi Nhỏ

Bãi Nhỏ, bãi tắm hình bán nguyệt, ôm lấy lòng núi, có màu nước trong xanh và bình dị như Mũi Né. Để đến bãi này, du khách phải đi bộ theo con đường mòn, trải qua triền núi, trải nghiệm không gian tĩnh lặng và thú vị với nhiều góc "sống ảo".

Gành Hang

Từ bãi Nhỏ, du khách có thể đi khoảng 650m để đến Gành Hang - một vách đá lớn tạo nên Khe Sung Sướng và Hồ bơi vô cực tuyệt đẹp. Tuy nhiên, con đường đến đây có độ cheo leo, cần chú ý đến an toàn và chọn giày thể thao hoặc giày leo núi.

Đỉnh Cao Cát

Đỉnh Cao Cát, ở phía bắc của Đảo Phú Quý, độ cao 106m, là một trong hai đỉnh núi cao nhất. Với vách đá độc đáo và rãnh ngang hình thành từ phong hoá, nơi này mang lại trải nghiệm độc đáo. Trên đường lên đỉnh, du khách có thể ghé thăm chùa Linh Sơn.

Đền thờ cá Ông Vạn An Thạnh

Đền thờ cá Ông Vạn An Thạnh là nơi tưởng nhớ con cá voi khổng lồ trôi dạt vào đảo năm 1941. Xác của nó được trưng bày tại đây và được coi là người bảo hộ, giúp đỡ tàu thuyền trong giông bão.

Ngọn hải đăng Phú Quý

Ngọn hải đăng trên Núi Cấm với độ cao hơn 100m, mang đến tầm nhìn tuyệt vời về đảo và biển cả xung quanh. Trên đường lên, du khách có thể ghé thăm chùa Linh Bửu, không gian thanh bình và linh thiêng.

Đền thờ Công Chúa Bàn Tranh

Đền thờ Công Chúa Bàn Tranh, xây dựng từ thế kỷ 15, kể về câu chuyện của công chúa Chiêm Thành và được coi là nơi linh thiêng.

Dinh Thầy Nại

Dinh Thầy Nại là nơi tưởng nhớ thầy thuốc người Hoa đã cứu chữa dân địa phương. Thường được tôn thờ như một vị thần bảo hộ của đảo.

Thăm các đảo nhỏ

Du khách có thể ghé thăm các đảo nhỏ như Hòn Đen, Hòn Trứng, Hòn Giữa, Hòn Đỏ, Hòn Tranh bằng cano để trải nghiệm vẻ đẹp hoang sơ và thanh bình.

Lặn biển ngắm san hô

Trải nghiệm lặn biển ngắm san hô là hoạt động không thể bỏ qua, giúp du khách khám phá vẻ đẹp đa dạng và trù phú của biển cả Việt Nam.

Những điểm du lịch trên Đảo Phú Quý sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo và thú vị, hòa mình vào vẻ đẹp thanh bình và tuyệt vời của hòn đảo xinh đẹp này.

Lưu trú trên đảo Phú Quý

Trên Đảo Phú Quý mặc dù chưa xuất hiện sự hiện diện của các khách sạn hoặc resort cao cấp, nhưng vẫn có nhiều lựa chọn nhà nghỉ và homestay phong cách cho du khách. Các nhà nghỉ giá bình dân như La Min, Hải Long, Phương Quyên, Hướng Dương, Nam An, An Phú... cũng như homestay như Phú Liên, Villa Biển Xanh, La Isla Bonita đều là những điểm lưu trú phổ biến.

Giá trung bình cho một đêm nghỉ trên đảo Phú Quý thường nằm trong khoảng từ 300.000 – 1.000.000 đồng cho một phòng hai người. Mặc dù không đắt đỏ, những địa điểm này vẫn mang lại đầy đủ tiện nghi cần thiết và tạo ra một không gian thoải mái, ấm cúng cho du khách sau những hoạt động khám phá trên đảo. Du khách có thể thoải mái nghỉ ngơi và tận hưởng không khí tĩnh lặng của Đảo Phú Quý từ những địa điểm lưu trú này.

Lưu ý khi di du lịch Phú Quý

Lên kế hoạch trước: Do diện tích nhỏ của Đảo Phú Quý, việc lên lịch trình trước giúp tối ưu hóa thời gian và không bỏ lỡ các điểm tham quan quan trọng.

Chuẩn bị đồ dùng: Đảm bảo mang theo đủ áo quần, nón, kính mát, kem chống nắng, thuốc muỗi và các vật dụng cá nhân cần thiết.

Kiểm tra thời tiết: Trước khi đi, kiểm tra thời tiết và mang theo áo mưa hoặc áo khoác phù hợp nếu cần.

Sắp xếp mạng di động: Vì mạng wifi ở đảo có hạn chế và sóng di động không ổn định, nên chuẩn bị một gói data di động để duy trì kết nối internet khi cần thiết.

Đặt trước xe máy: Vì không có dịch vụ gọi xe online, việc đặt trước xe máy giúp bạn thuận tiện khi di chuyển khám phá đảo.

Chuẩn bị trang phục: Với nhiều địa điểm thú vị và phong cảnh đẹp, hãy chuẩn bị trang phục phù hợp để tham gia sống ảo và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.