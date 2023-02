Gốc tự do - kẻ giết người thầm lặng

(VTC News) -

Gốc tự do (free radical) là các phân tử không ổn định. Chúng có thể tấn công và phá hủy các tế bào khác trong cơ thể. Khi lão hóa, cơ thể sản xuất ra nhiều gốc tự do hơn, và chúng ta cũng dễ bị tổn thương hơn bởi các yếu tố môi trường bên ngoài như ánh nắng mặt trời, thuốc lá, ô nhiễm không khí, và stress.

Theo nhiều nghiên cứu được công bố, các gốc tự do có thể dẫn đến nhiều bệnh mãn tính, bao gồm:

Bệnh tim mạch: Gốc tự do có thể gây ra sự tổn thương trên mạch máu và gây ra việc hình thành xơ vữa, làm giảm lưu lượng máu đến tim và dẫn đến bệnh tim mạch

Ung thư: Gốc tự do có thể gây hư hại trên DNA và các tế bào khác, tạo điều kiện cho sự phát triển của các khối u

Tiểu đường: Gốc tự do có thể làm giảm đáp ứng của cơ thể đối với insulin, gây ra bệnh tiểu đường.

Bệnh Alzheimer: Gốc tự do có thể gây ra sự tổn thương trên các tế bào thần kinh, đóng góp vào sự phát triển của bệnh Alzheimer.

Bệnh Parkinson: Gốc tự do có thể gây hại trên các tế bào thần kinh và đóng góp vào sự phát triển của bệnh Parkinson.

Bệnh viêm khớp: Gốc tự do có thể gây ra sự tổn thương trên khớp và gây ra bệnh viêm khớp.

Vì vậy, các chuyên gia hay so sánh gốc tự do đáng sợ như “kẻ giết người” một cách thầm lặng, vì đại đa số những triệu chứng bệnh lý xảy ra bởi gốc tự do chỉ được phát hiện ở giai đoạn biến chứng vừa và nặng.

Cách giảm thiểu tác hại của gốc tự do

Để giảm thiểu nguy cơ bị các bệnh mãn tính liên quan đến gốc tự do, cần tăng cường chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa như trái cây, rau củ, hạt, thực phẩm có chứa vitamin A, C, E và selen. Ngoài ra, cần giảm thiểu sự tiếp xúc với các chất gây hại từ môi trường như thuốc lá, ô nhiễm không khí, và ánh nắng mặt trời. Tăng cường hoạt động thể chất và giảm stress cũng giúp giảm nguy cơ bị các bệnh mãn tính liên quan đến gốc tự do.

Trong nghiên cứu y học, các chất chống oxy hóa nhân tạo cũng được sử dụng để giảm tác động của gốc tự do, tuy nhiên, chúng không nên được sử dụng quá mức vì có thể gây hại cho sức khỏe.

Tóm lại, gốc tự do là một yếu tố nguy hiểm, vì vậy, cần biết cách bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do bằng cách duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và sử dụng các chất chống oxy hóa tự nhiên để đảm bảo sức khỏe tốt.

