‘Góc khuất’ hôn nhân nghìn tỷ của nàng Triệu Mẫn: Làm dâu hào môn liệu có dễ?

An Dĩ Hiên được khán giả Việt Nam biết đến qua những vai diễn nổi tiếng trong Ỷ Thiên đồ long ký, Tiên kiếm kỳ hiệp, Tuyết sơn phi hồ, Độc Cô thiên hạ,...

Triệu Mẫn trong Ỷ thiên đồ long ký - vai diễn ấn tượng của An Dĩ Hiên.

Năm 2017, cô kết hôn cùng đại gia sòng bài Trần Vinh Luyện và hiện đã có 2 nhóc tì kháu khỉnh. Làm dâu hào môn, An Dĩ Hiên được sống trong sự chiều chuộng và yêu thương của ông xã. Trần Vinh Luyện từng mua 4 căn biệt thự trị giá 550 triệu tệ (1816,7 tỷ đồng) làm quà cho An Dĩ Hiên và con trai.

Lễ cưới cổ tích của An Dĩ Hiên và đại gia Trần Vinh Luyện.

Nữ diễn viên được tặng quà khủng khi sinh con trai.

Trong sinh nhật của nữ diễn viên, vị đại gia này cũng mua tặng cô 1 chiếc vòng cổ kim cương có giá lên tới 13,57 triệu tệ (44,8 tỷ đồng). Ngoài ra, An Dĩ Hiên còn được tặng 1 con nai đúc đồng có giá lên tới hơn 20 triệu Đài tệ (15,8 tỷ đồng). Gần đây nhất, cô được ông xã thuê hẳn chuyên cơ riêng để cùng con gái trở về Macau thăm ông bà nội.

Sau khi sinh con gái, An Dĩ Hiên được nhà chồng thuê hẳn chuyên cơ để về Macau.

Nàng Triệu Mẫn được họ hàng bên chồng tháp tùng tại sân bay.

Đầy đủ về mặt vật chất là thế, song cuộc hôn nhân này cũng có những góc khuất được chính người trong cuộc chia sẻ. Khi đi quảng bá Độc cô thiên hạ, An Dĩ Hiên cho hay, trước đây, Trần Vinh Luyện vì muốn lấy lòng cô nên chuyện gì cũng nhường nhịn và nghe theo. Nhưng sau khi cưới, chồng bắt đầu bộc lộ tính sở hữu cao, thường xuyên can thiệp chuyện ngủ nghỉ, ăn mặc của cô.

An Dĩ Hiên "than khổ" vì bị chồng lộ tính sở hữu và kiểm soát cao.

Theo yêu cầu của chồng, An Dĩ Hiên bắt buộc phải có ở nhà khi anh đi làm về. Thời gian biểu của cô cũng bị đảo lộn nhiều so với trước đây. Trước đây, An Dĩ Hiên vì bận lịch trình nên chỉ đi ngủ lúc 5-6h sáng, bây giờ 2-3h đã phải thu xếp công việc để nghỉ ngơi.

Cô buộc phải thay đổi thói quen sinh hoạt để chiều chồng.

Không chỉ quản lý giờ giấc nghiêm ngặt, chuyện ăn mặc của An Dĩ Hiên cũng bị Trần Vinh Luyện kiểm soát khắt khe. Trong thời gian yêu đương, An Dĩ Hiên thường hay diện những trang phục gợi cảm nhưng chồng cô vẫn chịu nhịn dù không hài lòng.

Nữ diễn viên cũng không còn mặc những bộ quần áo nóng bỏng như hồi còn độc thân.

Lấy nhau rồi thì khác, mỗi khi An Dĩ Hiên mặc 1 chiếc váy ngắn là sẽ bị ông xã phàn nàn luôn và ngay. Nếu nói vợ không được thì Trần Vinh Luyện sẽ gây áp lực lên stylist của An Dĩ Hiên phải chọn trang phục kín đáo hơn.

Người hâm mộ đùa rằng An Dĩ Hiên kể khổ nhưng thực chất lại khiến người ta ghen tị khi có ông xã hết mực yêu thương, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ, tuy có chút kiểm soát nhưng lại rất đáng yêu.