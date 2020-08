Góc khuất hôn nhân của sao Hàn: Hàng loạt mỹ nhân bị chồng đánh đập, lừa dối

Trong chương trình Heard It Through the Grapevine phát sóng trên kênh Channel A ngày 24/8, một phóng viên tiết lộ đời sống hôn nhân không hạnh phúc của nữ ca sĩ nổi tiếng (tạm gọi là A). Phóng viên khẳng định A và chồng đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Phóng viên nói: "Ca sĩ A nổi tiếng một thời, có nhân cách tốt và được những người làm việc cùng yêu mến. Hiện tại, A và chồng nảy sinh mâu thuẫn. Anh ấy lơ là gia đình và có thái độ không tốt. Việc họ ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn”. Phóng viên tiết lộ A không được chồng giúp đỡ, phải một mình chăm sóc con.

Tiết lộ của phóng viên phần nào hé lộ góc khuất hôn nhân của người nổi tiếng Hàn Quốc. Nhiều nghệ sĩ ly hôn sau thời gian ngắn lập gia đình dù trước đó họ thường thể hiện tình cảm trên truyền hình.

Đằng sau những mối tình lãng mạn như phim

Goo Hye Sun, Ahn Jae Hyun hay Song Joong Ki, Song Hye Kyo từng là hình mẫu gia đình hạnh phúc, hoàn hảo trong mắt người hâm mộ. Qua chương trình Chuyện vợ chồng son, Ahn Jae Hyun được khen là người chồng lý tưởng, luôn quan tâm, chăm sóc gia đình. Nhưng đằng sau đó là những mâu thuẫn khiến họ mệt mỏi, trầm cảm.

Goo Hye Sun tố chồng thiếu trách nhiệm và ngoại tình với bạn diễn.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun quen nhau khi diễn chung phim Blood vào năm 2015. Họ công khai mối quan hệ tình cảm vào tháng 4/2016 và chính thức đăng ký kết hôn một tháng sau đó.

Trong 3 năm chung sống, Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện. Ahn Jae Hyun nắm tay không rời mỗi khi sánh bước bên vợ. Họ tham gia chương trình thực tế Chuyện vợ chồng son và liên tục thể hiện hành động tình cảm trên truyền hình.

Công chúng ngưỡng mộ Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun cho đến khi tin tức họ ly hôn được công bố vào tháng 8/2019. Cuộc hôn nhân của họ trở thành chủ đề tranh cãi khi Goo Hye Sun tố chồng ngoại tình.

“Lý do chính xác khiến chúng tôi ly hôn là Ahn Jae Hyun ngoại tình. Đồng nghiệp diễn cùng phim truyền hình với anh ấy đến nhà chúng tôi nhiều lần. Tôi bối rối và tự hỏi liệu có thể tin tưởng anh ấy không”, nữ diễn viên cho biết. “Khi tôi hỏi anh ấy tôi làm gì sai, anh ấy trả lời tôi không sexy. Anh ấy muốn ly hôn vì vòng một của tôi không gợi cảm”, cô nói thêm.

Ahn Jae Hyun phủ nhận cáo buộc và kiện vợ cũ tội vu khống. Nam diễn viên cho biết bị trầm cảm suốt hai năm. Sau phiên tòa diễn ra hôm 15/7, Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun chính thức ly hôn.

2016 cũng là năm Song Hye Kyo và Song Joong Ki quen nhau. Họ đảm nhận vai chính trong Hậu duệ mặt trời và có nhiều cảnh quay lãng mạn. Người hâm mộ của bộ phim vui mừng khi hai diễn viên công bố kết hôn vào tháng 7/2017. Trong hôn lễ diễn ra ngày 31/10/2017, Song Joong Ki nắm tay vợ và xúc động nói: “Gặp được nhau là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời, đến một mai không còn gì vẫn nguyện giữ một tình yêu chân thành”.

Tuy nhiên, sau 20 tháng kết hôn, Song Joong Ki gửi đơn ly hôn. Song Hye Kyo chỉ biết kế hoạch ly hôn của chồng thông qua phương tiện truyền thông. Nguồn tin thân cận với hai diễn viên Hậu duệ mặt trời cho biết họ đã trải qua khoảng thời gian căng thẳng.

“Ngoài việc sụt cân, da mặt đen sạm hơn, Song Hye Kyo trở nên ít nói và liên tục khóc khi nhắc đến hôn nhân. Tôi đau lòng khi chứng kiến cô ấy như vậy”, người bạn của Song Hye Kyo tiết lộ. Song Joong Ki cũng gặp vấn đề sức khỏe. Nam diễn viên bị rụng tóc do căng thẳng khi quay phim Arthdal ​​Chronicles.

Những cuộc ly hôn ồn ào

Nhiều nghệ sĩ Hàn tâm sự bị chồng lừa dối, đánh đập và hôn nhân của họ là chuỗi ngày đầy nước mắt. Nữ diễn viên Lee Min Young kết hôn với Lee Chan vào tháng 12/2016. Chỉ 12 ngày sau hôn lễ, cô tuyên bố ly hôn vì chồng hành hung.

Trong kỳ nghỉ trăng mật, Lee Chan đánh vợ gãy mũi, bầm dập chân tay khiến cô sảy thai. Hình ảnh nữ diễn viên nằm trên giường bệnh với gương mặt mệt mỏi hoàn toàn khác biệt so với khi cô đứng trên lễ đường, hạnh phúc rơi nước mắt.

Người mẫu, diễn viên Lee Hye Young chia tay nhạc sĩ Lee Sang Min trong ồn ào. Lee Hye Young đệ đơn kiện chồng cũ tội lừa đảo, gian dối và chiếm đoạt khoảng 2,2 tỷ won. Cô cho biết chồng cũ ép làm người mẫu khỏa thân vì mục đích kinh doanh. Lee Sang Min phủ nhận tất cả cáo buộc và khẳng định mọi việc chỉ là hiểu lầm.

Park Hwan Hee kết hôn khi còn khá trẻ và ly hôn sau một năm. Nữ diễn viên Hậu duệ mặt trời cho biết chồng cũ là rapper Vasco công khai ngoại tình, nhiều lần nhục mạ, hành hung cô.

Sự việc tiếp tục gây tranh cãi khi Vasco phản bác vợ cũ. Anh cho biết Park Hwan Hee không chu cấp và liên lạc với con trai suốt 4 năm. Thậm chí, vợ mới của anh đã đề nghị Park Hwan Hee đến thăm con.

Choi Jin Sil tự tử để chấm dứt cuộc hôn nhân sóng gió.

Cái chết của Choi Jin Sil - minh tinh hàng đầu showbiz Hàn thập niên 1990 - gây bàng hoàng cho công chúng Hàn Quốc vào năm 2008.

Nữ diễn viên kết hôn với cầu thủ bóng chày nổi tiếng Jo Sung Min vào năm 2000. Sau khi sự nghiệp bị đình trệ do chấn thương, Jo Sung Min trở nên nóng nảy và bạo hành Choi Jin Sil ngay cả khi cô mang thai. Cô kết thúc cuộc đời tại nhà riêng vào năm 2008. Sau đó, em trai của Choi Jin Sil và Jo Sung Min lần lượt tự tử vào năm 2010 và 2013. Đây là một trong những vụ việc gây chấn động thị trường giải trí Hàn Quốc.