Góc đáng yêu: Cả thế giới bé lại khi ở trong tay diễn viên cơ bắp nhất Hàn Quốc

Nổi lên từ những phim hành động gay cấn, Ma Dong Seok được mệnh danh là “ông hoàng phòng vé” của nền điện ảnh Hàn Quốc. Ngoài bom tấn Train to Busan, nam diễn viên còn gây ấn tượng qua những bộ phim đình đám như The Good, The Bad, The Weird, The Unjust, Along with the Gods: The Two Worlds,...

Vai diễn để đời của Ma Dong Seok trong Train to Busan.

Không gói gọn bản thân trong nền giải trí Hàn Quốc, Ma Dong Seok ngày càng cố gắng để vươn mình ra thị trường phim ảnh thế giới khi chuẩn bị cật lực cho các phim điện ảnh như The Outlaws 2, Apgujeong Report, Holy Night: Demon Hunters và siêu phẩm The Eternals của vũ trụ điện ảnh Marvel.

Sắp tới đây, Ma Dong Seok sẽ xuất hiện trong The Eternals.

Nhắc đến Ma Dong Seok, người xem sẽ nhớ đến hình ảnh một ông chú trung niên cơ bắp, khuôn mặt mang dáng dấp của những gã giang hồ máu lạnh, dữ dằn. Tuy vậy, trong đời sống thường ngày, anh là người đàn ông hiền lành và dịu dàng. Thậm chí, bạn gái của Ma Dong Seok từng nhận xét anh có nhiều khía cạnh đáng yêu.

Như để chứng minh lời nhận xét đó là chính xác, cư dân mạng đã tổng hợp loạt khoảnh khắc đời thường của Ma Dong Seok. Xem loạt ảnh này, nhiều người tỏ ra thích thú khi mọi thứ đều trở nên bé tí hon khi nằm trong tay “ông trùm cơ bắp” xứ Hàn.

Chú mèo quyền lực nhất thế giới là đây, có hẳn một vệ sĩ cơ bắp thế này “bảo kê” thì làm gì có ai dám bắt nạt.

Có là “ông hoàng phòng vé” thì cũng tình nguyện làm "con sen" cho hoàng thượng mà thôi.

Khoảnh khắc đáng yêu hết nấc khi em bé ngủ ngon lành trong cánh tay lực lưỡng của Ma Dong Seok.