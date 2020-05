Bí quyết chọn quả măng cụt ngon ngọt, không bị chai sượng

Nhiều bà nội trợ vẫn than thở rằng mua chục trái măng cụt thì phải bỏ mất 3-4 trái, thậm chí quá nửa không ăn được vì hỏng và chai sượng. Măng cụt bị sượng có thể do bệnh của cây, hoặc bị hái quá sớm, bảo quản không tốt khiến quả bị dập, mủ chảy ra ảnh hưởng đến phần cùi.

Dưới đây là một số bí quyết chọn mua măng cụt ngon:

Mua lúc chính mùa: Mùa măng cụt ở Việt Nam diễn ra từ tháng 4 đến tháng 7. Cuối tháng 5 và tháng 6 là thời gian trái măng cụt ngon nhất. Sau đó, trời mưa nhiều, măng cụt kém giòn ngọt và dễ bị bệnh, trái nhanh hỏng.

Phần tai măng cụt có bao nhiêu cánh thì quả có bấy nhiêu múi.

Xem phần cuống: Chọn những quả cuống còn tươi mới. Măng cụt cần được ăn trong 5-7 ngày sau khi thu hoạch mới đảm bảo chất lượng. Sau thời gian này, trái sẽ hỏng phần lớn. Phần núm và tai quả có màu xanh lá cây ngả vàng thì đó là quả chín tự nhiên; nếu phần này có màu xanh lè "giả tạo"”thường có qua xử lý thuốc.

Nhìn vỏ: Tránh những quả có màu vỏ không thuần nhất, có quầng vàng nâu hay xì mủ màu vàng. Măng cụt chín cây thường có màu đỏ sậm đều đặn, có những chấm vàng li ti. Tuy nhiên những quả này nếu không ăn sớm sẽ nhanh hỏng.

Kích thước: Đừng tham chọn quả to, vì quả to thì vò dày và hạt cũng to. Những quả bé hoặc vừa phải thường có cùi ngon nhất, hạt bé hoặc không hạt. Ngoài ra, nên chọn quả có nhiều múi vì múi sẽ bé và ít hạt. Phần tai quả có bao nhiêu cánh thì trái đó có bấy nhiêu múi.

Độ cứng: Bạn nắn nhẹ quả măng cụt (nắn quá mạnh sẽ làm hỏng và bạn sẽ bị bắt đền), nếu vỏ mềm đều thì quả đó ngon; nắn thấy cứng nghĩa là quả đó bị chai sượng.