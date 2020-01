Bí quyết chọn đào 'bách trúng' cho dịp Tết Nguyên đán 2020

Cây đào được ví như bộ mặt, dự báo tương lai cả một năm mới của mỗi gia đình. Tùy thuộc vào không gian, diện tích cũng như sở thích mà quan niệm "đào đẹp" của mỗi người mỗi khác.



Tuy vậy, nếu một cây đào khỏe mạnh, tươi tắn, hội tụ đủ "tứ quý" gồm hoa, nụ, lộc, lá trên cùng một cây, một cành sẽ giúp cho không gian ngày Tết của mỗi gia đình trở nên ấm cúng cũng như giúp tinh thần của chủ nhà trở nên vui vẻ hơn dịp đầu xuân năm mới.

Bí quyết chọn đào "bách trúng"

Những bí quyết để chọn cành đào đẹp khá đơn giản. Khi mua đào, người mua chỉ cần quan sát các lớp nụ của cành xem có nhiều không, hoa đã nở có thắm, dày cánh hay bông có lớn không.

Ngoài ra, người mua cũng cần chú ý đến các tán của đào xem có lệch, cành nhỏ (dăm) có đều hay không? Đồng thời, trước khi mua, chủ nhà nên ngắm trước vị trí đặt cành đào để chọn được cành có thế cũng như cành kích cỡ phù hợp với không gian mà mình định đặt.

Người dân không nên chọn cành đào có dăm to, mà ngược lại, nên tìm mua loại đào cành dăm nhỏ, bởi loại đó thường cho ra nhiều nụ. Đồng thời, khi hoa nở, cánh hoa dày rất đẹp.

Cây đào được coi như bộ mặt của mỗi gia đình trong dịp năm mới. (Ảnh: Zing)

Người mua nên chọn những cành đào được cắt từ cây đào già để có sức sống dai hơn. Nên chọn những nhánh cây có vẻ ngoài cứng cỏi, khỏe mạnh, sần sùi và có màu ngà ngà đen, cành càng đẹp nếu có mốc trắng.

Đặc biệt, những cành đào phá tán (2 đến 3 năm mới cắt một lần) có màu hoa rất rực rỡ, tươi tắn, hoa sẽ bền và tươi lâu. Nếu chọn đúng cành đào phá tán, người dân có thể chơi được cả tháng mà không hết hoa.

Tuy nhiên, loại đào này khá hiếm nên thông thường có giá đắt gấp đôi so với đào cành thu hoạch mỗi năm một lần.

Chọn cây đào tùy theo mong muốn, nguyện ước



Đào thu hút tài lộc: Chọn đào cây có phần phức tạp hơn chọn đào cành. Trước tiên, một cây đào đẹp phải là cây có thân to, tròn, sần sùi. Cây đào càng già thì độ sần sùi sẽ càng tăng bấy nhiều. Gốc đào to, khỏe làm tôn lên vẻ đẹp cho thế của đào.

Cầu kì hơn và cũng "hiếm" hơn nữa là những cây đào có thể "long giáng". Cây này gồm những cây có cành mềm mại chỉa xuống tựa như con rồng sà xuống mặt đất. Phía trên là những cành nhỏ hơn giống như vảy rồng. Thế cây này thể hiện sự trang trọng, phú quý.

Đào tượng trưng cho gia đình: Đây là cây đào có thế "quần tụ", tượng trưng cho sự sum họp, vui vầy đầm ấm. Thế cây đó thường sẽ có một tán vút lên cao biểu tượng cho cha mẹ. Quanh tán đó là các tán phụ xung quanh nhỏ và thấp hơn biểu tượng cho con cháu sum vầy.

Cây đào thế được lựa chọn tùy thuộc vào mong muốn của mỗi gia đình trong năm mới. (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, thế "ngũ phúc" là cây đào có 4 chạc phía dưới và một chạc chỉa lên trên thể hiện sự đủ đầy, ấm no, gia đạo hạnh phúc.

Đào tượng trưng cho tình duyên: Cây đào có thế trực đổ thường có một nhánh đâm thẳng lên và một nhánh đổ xuống thể hiện cho sự dồi dào, phú quý đổ về hay thăng tiến trong sự nghiệp, tình duyên... Đây là cây đào có thế "trực đổ".

Ngoài ra, thế đào cây thường gặp nhất là thế "phu thê" gồm hai cành quấn quýt lấy nhau thể hiện cho sự mặn nồng trong tình cảm.

Chọn đào cành cắm lọ

Khi chọn đào cành, điều đầu tiên bạn nên quan tâm là tán đào phải tròn, các nhánh phân bố đều, tránh mua những cành có tán lệch, các nhánh đâm lên không cùng bắt đầu từ một điểm trên thân gốc.

Bên cạnh đó, bạn nên chọn cành đào có nhiều dăm nhỏ vì dăm nhỏ thường cho nhiều nụ to, mập; khi nở hoa dày, cánh đẹp hơn dăm to. Quan sát trên cành nếu thấy có nhiều nụ bộp to, hoa sẽ nở sớm. Ngược lại cành có nhiều nụ thóc nhỏ sẽ nở muộn.

Cành đào thường được các gia đình ưa chuộng hơn trong ngày Tết.

Một cành đào đẹp thì có hoa cánh kép, màu thắm, cành đều, gốc thẳng. Thân đào có thể xù xì nhưng khoẻ, chắc. Chọn mua đào không nên mua sớm vì khi mua có thể đẹp nhưng đến Tết có thể hoa đào đã nở hết. Tốt nhất nên mua đào trước Tết 3-5 ngày, đến Tết đào sẽ nở rộ.

Ngoài ra, khi chọn hoa đào trưng tết, bạn cũng nên quan tâm đến màu sắc của hoa hợp với phong thủy trong phòng khách của mình hay không giúp tạo nên sự kết hợp hài hòa, vạn an.

Cụ thể, đối với những ngôi nhà nhỏ bạn nên chọn đào phai, hồng đào sẽ tạo cảm giác sáng sủa, nhẹ nhàng thoải mái cho căn phòng, còn với những ngôi nhà rộng lớn, phòng khách khang trang, bạn nên dùng bích đào đậm màu làm nổi bật màu sắc, gây điểm nhấn cũng như cho cảm giác ấm cúng hơn.