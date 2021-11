Giúp người nhập cảnh chui, hành khách 'diễn kịch' buộc máy bay hạ cánh khẩn cấp

(VTC News) -

Hôm 5/11, chiếc phi cơ đang trên hành trình từ Morocco tới Turkey phải chuyển hướng tới đảo Mallorca ở Địa Trung Hải do tình trạng khẩn cấp vì y tế.

Trong quá trình hạ cánh để sơ tán hành khách gặp vấn đề về sức khỏe, khoảng 20 hành khách nhân cơ hội này để bỏ chạy khi chiếc máy bay đang trên đường băng.

Cảnh sát cho biết 2 hành khách đã bị bắt giữ.

Chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay tại Palma de Mallorca. (Ảnh: EPA-EFE)

Các nhà điều tra đang nghiên cứu giả thuyết sự cố y tế này được dàn dựng để một số người nhập cảnh bất hợp pháp vào Tây Ban Nha.

Tờ El Pais đưa tin, hành khách phàn nàn về vấn đề sức khỏe sau khi được đưa tới bệnh viện bị bắt vì "hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp". Các bác sỹ tuyên bố "bệnh nhân" vẫn khỏe mạnh và trong tình trạng sức khỏe tốt.

Một hành khách đi cùng người này tới bệnh viện đã biến mất. 5 người cũng bị bắt giữ cùng đối tượng nói trên.

Theo AFP, do sự cố an ninh, 13 máy bay bay tới Palma đã phải chuyển hướng sang các sân bay khác. 16 chuyến bay phải khởi hành chậm so với lịch trình.

Sân bay Palma de Mallorca đã mở cửa trở lại vào đêm 6/11 sau khi đóng cửa gần 4 giờ.