Giữa mùa dịch COVID-19, 'đo đếm' xem nên đổ tiền vào đâu?

Có nguồn tiền nhàn rỗi nhưng không biết đầu tư vào đâu để sinh lời luôn là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn. Nhất là khi dịch COVID-19 tác động mạnh đến nền kinh tế khiến các kênh đầu tư bị biến động mạnh.

"Biết là tiền mặt để nguyên sẽ không sinh lời nhưng lúc này tôi cũng không biết đầu tư kênh nào cho an toàn và sinh lời nhất", anh Việt Hoàng ở Ba Đình Hà Nội chia sẻ về khoản tiền nhàn rỗi của mình.

Đầu tư gì để "sinh lời" giữa mùa dịch COVID-19?

Theo các chuyên gia, dù COVID-19 ảnh hưởng đến tất cả các thị trường nhưng mỗi kênh đầu tư đều có các ưu nhược điểm khác nhau. Nhà đầu tư luôn có thể lựa chọn dược cơ hội đầu tư tốt nhất giữa sự biến động nếu tính toán kỹ lưỡng.

Thị trường vàng

Thị trường vàng vẫn luôn được coi là "hầm trú ẩn an toàn", kênh đầu tư sinh lời nhất trong bối cảnh dịch bệnh và chiến tranh tuy nhiên nếu xét về lợi nhuận, đầu tư vàng chỉ sinh lời 5% đã là siêu lợi nhuận.

Giá vàng đang trên đà giảm nhưng thời điểm này, nhà đầu tư, đặc biệt là người dân có vốn nhỏ lẻ cũng nên suy nghĩ kỹ nếu muốn mua.

Vì giá vàng thế giới đã tăng liên tục 5 tháng qua với mức tăng 600 USD/ounce, tương đương mức tăng khoảng 41%. Còn tính riêng trong 3 tháng qua, giá vàng thế giới tăng khoảng 300 USD/ounce. Với mức tăng khủng như trên thì mức điều chỉnh hiện nay được cho là chưa thấm vào đâu, do vậy có khả năng giá vàng thế giới sẽ còn giảm thêm vì các quỹ đầu tư có nhu cầu chốt lời sau chuỗi tăng liên tục.

Bất động sản

Theo các chuyên gia, mua nhà ở thời điểm nào thì bản thân nhà đầu tư phải xác định rõ nhu cầu của mình: ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, cũng như nhu cầu để ở hay kinh doanh.

Ông Đinh Thế Quỳnh, Phó Tổng giám đốc Hải Phát Land đánh giá, giá bất động sản trung bình sẽ tăng 5 - 7% trong một năm và các dự án ở vị trí đắc địa có thể tăng cao hơn chứ không có chuyện chu kỳ đầu năm tăng, cuối năm giảm, nên nhà đầu tư không nên chần chừ chờ xuống giá. Ví như tháng Ngâu, giá không giảm mà chủ đầu tư chỉ tăng chiết khấu, khuyến mại.

“Trong thời điểm này, tôi cho rằng đầu tư rất phù hợp, bởi trong giai đoạn khó khăn thì các chủ đầu tư và nhà môi giới bất động sản đều đưa rất nhiều ưu đãi”, ông Quỳnh khuyến nghị.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tỉnh táo với những cơn sốt ảo, những khu vực nóng bất ngờ do "ăn theo" các dự án hay quy hoạch đô thị. Bởi những cơn sốt này sẽ nhanh chóng qua đi và nhà đất lại trở về giá trị thực.

Chứng khoán

So với các kênh đầu tư khác, chứng khoán là kênh đầu tư khó nhất và chỉ dành cho những người có kiến thức, sự am hiểu.

Ngoài ra, nhà đầu tư chứng khoán phần lớn là các tổ chức, các quỹ đầu tư buộc phải tham gia đầu tư để phân bổ tài sản của mình nhiều hơn chứ không phải là kênh hiệu quả của nhà đầu tư cá nhân.

Thị trường chứng khoán trong nước liên tục "lao dốc" do tác động từ những tín hiệu xấu từ chứng khoán thế giới, khiến không ít nhà đầu tư hoang mang.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, đây cũng là cơ hội để nhà đầu tư bắt đầu bỏ tiền vào cổ phiếu, sở hữu những danh mục giá rẻ.

Lời khuyên đưa ra là nhà đầu tư nên lựa chọn những công ty lớn có khả năng vượt qua khủng hoảng, hoặc công ty nhỏ có dòng tiền tốt, cổ tức tốt bù đắp lại cho mức giảm thị giá trước mắt và hồi phục nhanh sau khủng hoảng.

Gửi tiết kiệm

Trong thời điểm hiện nay, lãi suất tiết kiệm cũng đang có xu hướng giảm do kinh tế ngày càng suy yếu, nhưng đây được xem là kênh đầu tư an toàn cho các khoản tiền nhàn rỗi, đặc biệt là người không am hiểu tài chính.

Theo các chuyên gia đây không phải là kênh sinh lời lớn, nhưng không tiềm ẩn những rủi ro nhiều như vàng hay bất động sản, chứng khoán...

Vì vậy, mặc dù gửi tiết kiệm không phải là kênh đầu tư sinh lời tốt nhất vì khó mang lại lợi nhuận cao trong thời gian ngắn nhưng rõ ràng là một kênh bảo toàn vốn tốt cho nhà đầu tư.