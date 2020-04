VINTATA tri ân 'anh hùng' chống 'giặc' COVID-19 bằng phim hoạt hình 3D ấn tượng

Chỉ trong thời gian ngắn, video đã được cộng đồng chia sẻ cùng những bình luận tích cực trên các trang mạng xã hội bởi thông điệp gần gũi, dễ thương và chất lượng hình ảnh 3D sinh động khiến người xem thích thú.

Thắng “giặc” COVID-19 nhờ sự đồng lòng

Sau những ngày tháng cả nước chung tay thực hiện giãn cách xã hội, giờ đây, cuộc sống thường ngày đã từng bước quay trở lại với mọi người Việt Nam. Để có được điều đó là sự vất vả, dũng cảm và kiên cường của hàng ngàn các bác sỹ, y tá, điều dưỡng, các chiến sĩ bộ đội, công an… nơi tuyến đầu đối mặt trực tiếp với căn bệnh đầy nguy hiểm. Họ đã đem đến cho người dân Việt Nam sự bình yên và an toàn mà thế giới cũng phải khâm phục. Đây thực sự không chỉ là những “chiến binh” quả cảm mà chính là những người “anh hùng” trong cuộc chiến chống COVID-19.

Có rất nhiều những lời tri ân sâu sắc nhất được các doanh nghiệp, các cá nhân gửi đến họ cả từ vật chất đến tinh thần trong suốt hơn 2 tháng qua. Để góp thêm lời cảm ơn tới những người anh hùng đó, hãng phim hoạt hình VinTaTa cũng kịp thời sản xuất và đăng tải video dài gần 2 phút với hình thức thể hiện sáng tạo qua hình ảnh những chú khỉ Monta 3D xinh xắn.

Video hoạt hình 3D của VinTaTa tri ân những “chiến binh” trên tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 được cộng đồng thích thú.

Những lời cảm ơn được chia sẻ mộc mạc, chân thành qua những hình ảnh ngộ nghĩnh của Monta đã làm ấm lòng khán giả. Bên cạnh đó, thông điệp của clip còn gửi tới lời tri ân tới mọi người dân. Thắng được COVID-19 còn là nhờ sự đồng lòng của tất cả mọi người khi cùng nhau chung tay thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh bệnh, cùng cách ly xã hội hay chấp hành quy định không ồ ạt mua sắm, tích trữ hàng hóa…, điều mà rất nhiều quốc gia trên thế giới lâm vào, tạo nên nhiều bất ổn.

“Cám ơn vì các bạn đã ở nhà”, hãng phim cũng không quên nhắn nhủ mọi người cùng nhau tiếp tục kiên trì, không chủ quan, vì dịch bệnh vẫn chưa hẳn kết thúc. Thông điệp ý nghĩa này được đông đảo khán giả ghi nhận và hưởng ứng.

Bước tiến mới của hoạt hình 3D Việt Nam

Bên cạnh thông điệp đầy ý nghĩa chuyển tải qua video, chất lượng của video hoạt hình 3D này cũng khiến nhiều khán giả cũng trầm trồ. Nhiều ý kiến còn lầm tưởng đây là phim hoạt hình 3D do Disney thực hiện.

Đại diện VinTaTa cho biết, sản xuất hoạt hình 3D theo chuẩn quốc tế là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và đam mê cực lớn. Đằng sau những hình ảnh chau chuốt là hàng năm trời thiết kế, sản xuất, chỉnh sửa, xây dựng từng khớp xương, từng chuyển động. Cụ thể, riêng với chú khỉ Monta, hãng mất 1 năm để làm tạo hình và 2 năm để làm được khung xương, chưa nói tới thời gian dựng từng cử chỉ, chuyển động của nhân vật.

Nếu như hãng từng ra mắt series hoạt hình 2D với tần suất 5 phút phim mỗi tuần (phim “Monta trong dải ngân hà kỳ cục” được đăng trên Youtube VinTaTa), thì đối với hoạt hình 3D lại buộc phải chấp nhận “ém” sản phẩm thật kỹ lưỡng, để có thể hoàn thiện với kết quả tốt nhất.

Hình ảnh những thước phim hoạt hình 3D của VinTaTa trước và sau khi hoàn thiện

Sản phẩm lần này do sản xuất trong thời gian ngắn nên chưa đầu tư quá sâu vào nội dung, nhưng thông điệp ý nghĩa, hình thức mới lạ đã khiến khán giả dành nhiều lời động viên và khen ngợi. Chắc chắn, khán giả Việt sẽ có thể tiếp tục dành nhiều kỳ vọng chờ đợi những bộ phim hoạt hình chuẩn quốc tế tiếp theo do hãng phim hoạt hình “made in Việt Nam” Vintata sản xuất.

Khán giả có thể ghé thăm kênh Youtube VinTaTa để thưởng thức trọn bộ 40 tập phim hoạt hình 2D “Monta trong dải ngân hà kỳ cục” với nhiều câu chuyện về chuyến phiêu lưu của chú khỉ Monta thông minh và tinh nghịch.