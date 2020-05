Tử vi ngày 7/5 của 12 cung hoàng đạo: Nhân Mã bỏ lỡ cơ hội thăng tiến

Bạch Dương (21/3-19/4)

Công việc của Bạch Dương hôm nay không suôn sẻ, hiệu quả không như ý dù bạn đã đổ nhiều công sức. Điều này khiến bạn mệt mỏi và tâm trạng tụt dốc. Về tài chính, sắp tới bạn sẽ có cơ hội đầu tư, do đó cần tiết kiệm, thu xếp một khoản tiền ngay từ bây giờ. Về tình cảm, hôm nay bạn sễ xảy ra cãi vã căng thẳng với người ấy. Nên hạ bớt cái tôi nhé.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Hiệu quả công việc của bạn lẽ ra có thể tốt hơn rất nhiều nếu bạn giỏi hùng biện. Để tránh thiệt thòi, bạn nên rèn luyện kỹ năng này. Tình hình tài chính khá ổn, bạn có thể tự thưởng cho mình món đồ xa xỉ nào đó.

Song Tử (21/5-21/6)

Bạn dễ bị cám dỗ bởi những món đồ hàng hiệu xa xỉ. Để chống lại, cần lên kế hoạch chi tiêu và giới hạn số tiền được phép rút ra khỏi ví. Chuyện tình cảm của bạn ngày một mặn nồng, khăng khít. Việc bạn giới thiệu người ấy với bạn bè, thân nhân chứng tỏ cả hai đã nghĩ đến chuyện lâu dài.

Cự Giải (22/6-22/7)

Bạn có thể xảy ra mâu thuẫn khá lớn với đồng nghiệp, tất cả cũng do khả năng giao tiếp và sự cố chấp, bướng bỉnh của bạn. Tuy nhiên ngày 7/5 không phải là ngày tồi tệ với Cự Giải vì bạn tránh được rủi ro trong chuyện đầu tư nhờ đánh giá đúng thị trường. Người yêu cũng hài lòng với bạn do nhận được những cử chỉ yêu thương, ấm áp.

Sư Tử (23/7-22/8)

Bạn dành quá nhiều thời gian cho việc riêng nên công việc bị ảnh hưởng đáng kể và khiến sếp không hài lòng. Về tài chính, bạn chi tiêu khá nhiều và đây là những khoản không tiết kiệm. Trong ngày, người yêu bạn gây ra một số rắc rối khiến bạn đau đầu. Hãy kiên nhẫn gỡ rối từ từ, rồi mớ bòng bong kia sẽ được giải quyết.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Bạn cảm thấy bức bối dù công việc rất khá tốt, nguyên nhân là bạn cần một sự bứt phá mới để phá vỡ giới hạn của bản thân. Khả năng thất thoát tiền bạc trong ngày khá lớn, chủ yếu do thói quen chi tiêu quá thoáng của bạn.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Vài khó khăn xuất hiện trong công việc, bạn phải dùng nhiều xảo thuật để đối phó, may mắn là cuối cùng cũng ổn thỏa. Bạn vẫn cần tiết kiệm, kiểm soát chi tiêu dù tình hình tài chính đang khá ổn định. Về tình cảm, Thiên Bình độc thân sẽ thấy phiền toái do bị giới thiệu người nọ người kia trong khi bản thân chưa thiết yêu đương.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Có thay đổi khá lớn trong công việc của bạn, dù không mong đợi. Điều tốt nhất bạn có thể làm là chấp nhận điều này và cố gắng thích nghi. Về tài chính, có thể bạn sẽ phải đổ khá nhiều tiền để giải quyết sự cố nào đó và đừng nên tiết kiệm quá nhé. Về tình cảm, Bọ Cạp độc thân có thể gặp một nửa của mình hôm nay.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Bạn rất dễ bỏ lỡ vài cơ hội tốt để thăng tiến do thói hơn thua, so sánh thiệt hơn với đồng nghiệp. Vì tiêu xài hoang phí, túi tiền của bạn thâm thủng nghiêm trọng và thắt lưng buộc bụng là điều bắt buộc hiện nay. Về tình cảm, bạn sẽ chịu đựng những cơn ghen của người ấy do thường xuyên phải giao tiếp với người khác giới.

Ma Kết (22/12-19/1)

Cả đống công việc đổ lên đầu bạn hôm nay, và nếu không muốn bị đè bẹp, bạn phải lên kế hoạch thật chi tiết. Về tài chính, bạn tiết kiệm được khoản tiền khá lớn do biết quản lý chi tiêu. Về nhân duyên, bạn có nhiều cơ hội tìm thấy ý trung nhân nếu vẫn còn độc thân.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Bạn gặt được thành công ngoài mong đợi trong công việc, tiền cũng đua nhau chảy vào túi bạn do đầu tư tài chính và các công việc tay trái. Về tình cảm, có thể bạn sẽ xảy ra mâu thuẫn với người yêu, hãy dành nhiều thời gian hơn cho họ và chủ động làm hòa.

Song Ngư (19/2-20/3)

Bạn không nên vội vàng đưa ra các quyết định trong công việc trước khi thực hiện. Tình hình tài chính ổn định, Song Ngư có thể mua những món đồ mình thích. Chuyện tình cảm hạnh phúc, viên mãn, các cặp đôi ngày càng gắn bó khăng khít với nhau hơn.

