Tử vi 12 con giáp ngày 1/7: Tuổi Mùi được quý nhân phù trợ

Tuổi Tý

Vận may suy giảm, khối lượng công việc nặng nề khiến bạn dễ chán nản, bỏ cuộc. Tuy nhiên, thu nhập của bạn được cải thiện, chất lượng cuộc sống tăng lên. Về tình cảm, người độc thân vẫn chưa có cơ hội gặp được chân ái cuộc đời. Sức khỏe rất tốt do bạn thường xuyên tập thể dục.

Tuổi Sửu

Công việc không mấy thuận lợi, bạn dễ xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp và cấp trên. Về tài chính, bạn có nhiều phương pháp để kiếm tiền, thu nhập tăng lên trông thấy. Vận trình tình cảm kém sắc, bạn chớ lừa dối đối phương vì thế nào cũng bị họ phát hiện, đến lúc đó tình cảm sẽ rạn nứt. Sức khỏe suy giảm, những người mắc bệnh mãn tính nên chú ý hơn tới bệnh tình của mình.

Tuổi Dần

Vận may trong công việc giảm dần, do nhảy việc liên tục nên bạn gặp nhiều rắc rối. Nếu gặp khó khăn trong việc kiếm tiền, tốt nhất bạn nên bình tĩnh, cố gắng tìm cách giải quyết thay vì đầu tư nóng vội. Vận trình tình cảm ảm đạm, các cặp đôi ngày càng xa cách, khó hiểu nhau. Về sức khoẻ, bạn hơi chán ăn do theo đuổi cách giảm cân kém khoa học.

Tuổi Mão

Bạn gặp nhiều may mắn trong công việc, có nhiều cơ hội trau dồi kiến thức và phát triển sự nghiệp, được cấp trên đánh giá cao. Tình hình tài chính suy giảm, thật không dễ để bạn kiếm tiền. Về tình cảm, lời tỏ tình dễ bị đối phương từ chối, con tim mong manh bị tổn thương. Sức khỏe có chiều hướng xấu, bạn nên cắt giảm protein trong chế độ ăn của mình, đặc biệt là thịt đỏ.

Tuổi Thìn

Bạn có lộ trình làm việc rõ ràng nên công việc diễn ra vô cùng thuận lợi, theo đúng kế hoạch. Về tài chính, bạn có thể tiết kiệm một khoản tiền kha khá nhờ biết cách quản lý thu chi. Vận trình tình cảm suy giảm, bạn có dấu hiệu không chung thuỷ, điều này dễ bị người yêu/bạn đời cảm nhận được, thậm chí bắt quả tang. Sức khỏe không có gì đáng ngại.

Tuổi Tỵ

Bạn gặp may mắn trong công việc, nhanh chóng gặt hái nhiều thành tựu đáng nể. Tình hình tài chính suy giảm, con đường kiếm tiền gặp trắc trở. Vận trình tình cảm đi xuống, lời tỏ tình của bạn dễ bị từ chối phũ phàng. Về sức khỏe, nên kiểm soát chế độ ăn uống, bạn dễ gặp rắc rối về đường tiêu hóa.

Tuổi Ngọ

Công việc diễn ra tương đối thuận lợi, cạnh tranh công bằng, các mối quan hệ hợp tác suôn sẻ. Vận trình tài chính tăng lên, thu nhập được cải thiện, bạn chi tiêu thoải mái hơn. Về tình cảm, các cặp đôi có nhiều thời gian bên nhau, mối quan hệ ngày càng gắn bó khăng khít. Sức khỏe suy giảm, bạn có nhiều áp lực, tinh thần không thoải mái.

Tuổi Mùi

Công việc thuận lợi, bạn được quý nhân giúp đỡ nên mọi rắc rối được giải quyết nhanh chóng. Bạn có nhiều phương pháp kiếm tiền, thu nhập vì thế tăng lên đáng kể. Về tình cảm, bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia, lắng nghe tâm sự của họ. Về sức khỏe, vết thương mau lành, cơ thể hồi phục nhanh chóng.

Tuổi Thân

Nhờ chăm chỉ làm việc, bạn nhanh chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và ghi điểm với cấp trên. Bạn có nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh, hơn nữa sẽ nhận được khoản lợi nhuận kha khá từ đó. Vận trình tình cảm ảm đạm, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi. Sức khỏe suy giảm, bạn không nên uống thuốc giảm cân.

Tuổi Dậu

Công việc suôn sẻ, bạn được cấp trên đánh giá cao về năng lực. Tình hình tài chính tốt lên, bạn có cơ hội để cải thiện thu nhập. Về tình cảm, bạn có nhiều thời gian dành cho nửa kia, mối quan hệ giữa các cặp đôi ngày càng bền chặt. Sức khỏe không có gì đáng lo ngại.

Tuổi Tuất

Bạn gặp nhiều may mắn trong công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp hòa hợp, môi trường làm việc thoải mái. Thu nhập của bạn ổn định, việc chi tiêu được kiểm soát. Về tình cảm, do có nhiều vệ tinh vây bám xung quanh, bạn nên học cách từ chối để tránh làm lãng phí thời gian của nhau. Về sức khỏe, bạn nên hạn chế ăn thực phẩm chiên rán.

Tuổi Hợi

Công việc có dấu hiệu trì trệ, hiệu quả giảm sút. Về tài chính, bạn dễ vướng họa mất tiền, cần cẩn thận hơn. Chuyện tình cảm xấu đi, các cặp đôi dễ xảy ra cãi vã. Sức khỏe ổn định, tuy nhiên bạn nên kiểm soát chế độ ăn uống của mình.

