Sau 3 tháng kẹt ở châu Phi do COVID-19, người Việt vòng quanh thế giới về nước

Ngày 1/6/2017, từ Sài Gòn, Trần Đặng Đăng Khoa thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe máy, trong đó châu Phi là điểm đến cuối cùng. Anh dự định kết thúc hành trình 3 năm vào ngày 1/6/2020, nhưng dịch COVID-19 khiến anh bị mắc kẹt ở Mozambique gần 3 tháng. Ngày 15/6, phượt thủ này chia sẻ anh sắp lên chuyến bay thương mại SA2985 do hãng hàng không Nam Phi phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức để trở về.

"Vậy là cứ tưởng phải chôn chân ở Mozambique thêm vài tháng nữa, có khi cuối năm mới có chuyến bay thương mại về nước. Không ngờ giữa tuần trước được Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique thông tin sắp có chuyến bay hồi hương của Hàng không Nam Phi phối hợp với Đại sứ quán và các cơ quan hai nước, dành một số suất cho công dân Việt tại Mozambique. Vậy là đăng ký thử do biết số lượng đăng ký về ở Mozambique rất ít, chỉ hơn 30 người"... phượt thủ chia sẻ trên trang cá nhân.

Ra máy bay Embraer. (Ảnh: Trần Đặng Đăng Khoa)

Đăng Khoa cho biết, do thời gian quá gấp nên việc đăng ký và chuẩn bị giấy tờ thủ tục khá căng thẳng: "Chỉ có vài tiếng đồng hồ để đăng ký, rồi còn lo vụ giấy tờ nhập cảnh do không ai có visa Nam Phi, rồi thanh toán cũng rất khó khăn cho tài khoản ở Nam Phi hoặc New York. Chưa kể bà con rải rác khắp Mozambique rộng lớn phải tập hợp về thủ đô Maputo, rồi thuê xe tới biên giới, rồi giấy đồng ý cho xuất cảnh khi mọi biên giới đóng cửa hết, lại thêm chuyến xe nữa về Johannesburg, rồi bao chuyện lặt vặt khác phải xử lý rất gấp trong thời gian dịch bệnh này nữa".

Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique và Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, quá trình làm thủ tục "căng thẳng như xi-nê" của Khoa và nhiều người Việt khác được hoàn thành kịp thời.

Đặng Trần Đăng Khoa trước khi về nước. (Ảnh: FBNV)

Hiện Khoa đã về đến Việt Nam. Anh và các hành khách khác trên chuyến bay sẽ được cách ly trong 2 tuần. Dù có tiếc nuối vì chuyến đi chưa được trọn vẹn, anh cảm thấy mãn nguyện vì đã đạt được mong ước lăn bánh trên khắp các lục địa, nên không quá hối tiếc.

Khoa mắc kẹt ở Mozambique vào nửa cuối tháng 3. Chỉ 3 ngày sau khi anh tới, nước này đóng cửa toàn bộ biên giới và thực hiện cách ly xã hội. Biết không thể tiếp tục hành trình vòng quanh thế giới bằng xe máy, phượt thủ này đành gửi xe về Việt Nam trước, còn bản thân ở lại châu Phi tìm cơ hội hồi hương.