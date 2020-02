Nhặt được chìa khóa, nam thanh niên hẹn trả cô gái đánh rơi lúc nửa đêm

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip về cuộc phân bua giữa một nam thanh niên với công an vào đêm muộn ở khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đoạn clip này thu hút hàng chục nghìn tương tác, bình luận từ cư dân mạng.

Theo thông tin từ đoạn clip, nam thanh niên nhặt được chìa khóa xe của cô gái trong clip và hẹn 00h30 trả lại. Tuy nhiên, cô gái lo sợ nguy hiểm khi gặp người lạ nên đã báo công an.

Trong clip, nam thanh niên tỏ thái độ tương đối khó chịu vì thấy cô gái xuất hiện cùng công an trong khi đã được hẹn trao trả lại chìa khóa xe. Anh ta cho rằng, việc hẹn gặp để trả chìa khóa vào giữa đêm “chẳng có vấn đề gì” và thể hiện sự bất bình, đôi co với các chiến sĩ công an tại đây.

Cô gái mất chìa khóa trong đoạn clip.

Theo lý lẽ của nam thanh niên này, sự xuất hiện của công an cùng với cô gái khiến anh cảm thấy bị đối xử như kẻ có tội trong khi bản thân anh cho rằng, mình là người tốt. Đồng thời khăng khăng không trả lại chìa khoá vì "thái độ chưa đúng với người đi xin lại chìa khoá" của cô gái.

Sau khi những clip này được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người cho rằng nam thanh niên đang sử dụng chiêu trò câu views, họ lên án hành động của thanh niên khi không có thái độ hợp tác, trả lại tài sản cho người mất.

"Đúng là người lạ thì làm sao mà tin tưởng để 12h30 đêm ra gặp được. Cô gái cảnh giác như vậy chẳng có gì là sai cả, mình ủng hộ. Thanh niên kia sai rồi, hẹn con gái nhà người ta ra đường trả lúc nửa đêm, người ta cảnh giác thì quay clip đưa lên mạng xã hội, bó tay luôn", Nguyễn Phương chia sẻ.

"Nhặt được có ý định trả thì trả luôn cho xong, lại còn hẹn đến 12h30. Mà cứ cho như là bạn có việc bận, không trả sớm hơn được thì việc cô gái đi cùng các anh công an có gì khiến bạn bức xúc vậy? Hay có tật giật mình. Các anh công an đúng là kiên nhẫn thật sự mới chịu đứng đôi co với bạn này", tài khoản Lan Anh viết.

"Bạn nam quay clip câu view à? Bạn bức xúc đăng lên mạng xã hội tìm sự đồng cảm sao? Phản tác dụng rồi nhé! Ngọc Linh bình luận.

