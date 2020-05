Hot girl An Japan tái xuất với series phim khai thác chủ đề gia đình

Bạn thân là một bộ phim về 5 người bạn cùng sống và chia sẻ những ước mơ, cùng lúc phải vật lộn kiếm sống để tồn tại và học tập ở thành phố. Chủ đề gia đình được mở ra với hàm nghĩa rộng hơn: Gia đình là một mái nhà mà ở đó có những con người chung sống, chia sẻ, thương yêu, đùm bọc nhau, chứ không nhất thiết phải có chung huyết thống.

Series phim "Bạn thân" sẽ được phát sóng trên kênh VTV2 từ ngày 11/5.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày Minh, Hoàng, Thịnh quyết định chuyển đến căn hộ chung cư khang trang mới thuê được, sau chuỗi ngày vất vưởng ở những khu xóm trọ chật chội. Trong ngày dọn nhà, nhiều chuyện đen đủi đã xảy ra. Minh lơ ngơ làm mất xe máy – cũng là chiếc cần câu cơm của Thịnh – một sinh viên năm cuối tự kiếm sống bằng nghề xe ôm công nghệ. Số tiền đặt cọc thuê nhà đành phải để Thịnh đi mua xe máy, ba anh chàng có nguy cơ bị hất ra đường, khi nhà cũ đã trả…

Nhờ có sự trợ giúp của 2 cô bạn hàng xóm mới gặp, mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, nhưng cũng đồng thời khiến cho cả ba anh chàng thành con nợ của 2 cô gái kia. Chuỗi ngày đi làm trả nợ và “phục dịch” chủ nợ bắt đầu…

Ê-kíp sản xuất của bộ phim "Bạn thân"

Cả năm nhân vật trong tuyến chính của bộ phim đều là những người trẻ tuổi, đang vào những năm cuối đại học, và bắt đầu phải tự bươn chải để lo cho cuộc sống của bản thân. Họ đi học và tự kiếm sống chứ không phụ thuộc vào sự chu cấp của gia đình.

Người thì tranh thủ làm xe ôm công nghệ, người làm huấn luyện viên ở trung tâm thể hình, người làm ca sĩ nghiệp dư ở quán café, người thì làm bánh bán trực tuyến… Khó khăn, cóp nhặt từng đồng để sinh tồn ở thành phố, nhưng mỗi người đều không quên nuôi dưỡng ước mơ. Họ dựa vào nhau để sống, tin tưởng nhau, chia sẻ với nhau những cay đắng, ngọt bùi ở tuổi thanh xuân – chia sẻ cả những phút giây trẻ con, bồng bột. Ở đây, họ thực sự là gia đình của nhau.

Khác với các phim Việt về chủ đề gia đình, Bạn thân không khai thác những mâu thuẫn gia đình truyền thống kiểu mẹ chồng – nàng dâu, hay chuyện ngoại tình, ly hôn…; và tuyệt nhiên cũng không có những nhân vật cay nghiệt đến khó tin.

Các mối quan hệ trong Bạn thân là sự đùm bọc, tình thương yêu, tin cậy và chia sẻ giữa những người trẻ tuổi cùng nương tựa vào nhau trong một mái nhà, nơi dung dưỡng ước mơ của họ, cho họ cơ hội để tìm đường chinh phục khát vọng của bản thân mình.

Cả 5 nhân vật trong tuyến chính, không hẳn là đại diện cho lớp người Việt trẻ đang lăn lộn kiếm sống ở các thành phố, nhưng mỗi câu chuyện của họ, mỗi trăn trở của họ, sẽ luôn lấp lánh những cảm xúc mà nhiều người Việt trẻ hiện đại từng nếm trải.

Bộ phim không có những tiếng gầm gừ gào thét trong bức bối, ám ảnh của những nhân vật chịu nhiều áp lực của cuộc sống, cũng không có những thân phận bi thảm, hay những nghịch cảnh khiến khán giả xót xa, đau đớn.

Ngược lại, những tình huống trong phim lại nhẹ nhàng, tươi tắn như những nốt nhạc trẻ trung độc hữu của tuổi thanh xuân, của những người trẻ tuổi có nghị lực, có ý chí tự lập, và có khát vọng sống.

Như đạo diễn Vĩnh An chia sẻ: “Mỗi nhân vật đều là những người trẻ tuổi hết sức bình thường – trong thành phố đông đúc, chật chội này, họ chỉ nhỏ bé như những hạt cát. Nhưng họ sống cuộc đời của riêng mình và có cơ hội để trở nên lấp lánh, bởi họ có ước mơ”.

Các vai chính của Bạn thân đều được giao cho các diễn viên trẻ. Trong đó, đáng chú ý là An Japan. Cô đảm nhận vai Vân.

An Japan tên đầy đủ là Lê Ngọc Hoài An, sinh năm 1996. Cô từng là một trong ba hot girl đình đám nhất ở Hà Nội. An Japan có vẻ đẹp rất "Tây" với đôi mắt to tròn và sống mũi cao dài. Sau gần 10 năm được giới trẻ biết đến, cô chọn cách sống khép kín và ít chia sẻ đời tư lên mạng xã hội. Bạn thân là một trong những dự án nghệ thuật hiếm hoi gần đây mà An Japan nhận lời tham gia

An Japan đảm nhận một trong 5 vai chính trong series phim "Bạn thân".

Khung giờ phát sóng của series phim Bạn thân là khoảng 20h15 phút, các ngày thứ hai và thứ ba hàng tuần – cũng chính là khung giờ phim Gia đình 4.0 quen thuộc, đã từng chinh phục khán giả VTV2 trong suốt hơn một năm qua bằng tiếng cười trẻ trung, và những bài học ý nghĩa về tình yêu thương trong gia đình.

Theo thông tin từ Nhà sản xuất Vietnews, Chương trình Gia đình 4.0 vẫn là chương trình phim Việt về đề tài gia đình, nhưng thay vì một bộ phim dài hàng trăm tập như trước đây, Vietnews muốn mang đến cho khán giả VTV2 những làn gió mới với các series khác nhau, các câu chuyện khác nhau, và hàm nghĩa gia đình rộng hơn.

Series phim Bạn thân mùa 1 dự kiến khoảng 30 tập. Sau đó, nhà sản xuất cũng đang phối hợp với nhà Đài để chuẩn bị kịch bản cho những series phim khác về chủ đề gia đình.

“Sự thay đổi này giúp chương trình có nhiều màu sắc hơn, câu chuyện gia đình đa dạng hơn, và sẽ mang lại cho chương trình Gia đình 4.0 một sức hút mới. Nhưng trên hết, phim Việt trên Kênh VTV2 không thể chỉ đơn thuần là giải trí – mà qua mỗi thân phận, mỗi câu chuyện, mỗi tập phim, phải là những bài học về khát vọng sống, nghị lực sống, tình yêu thương… cũng như các giá trị khác trong cuộc sống gia đình.” – ông Đỗ Quốc Khánh, Trưởng ban Khoa giáo – Đài Truyền hình Việt Nam, khẳng định.