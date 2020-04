Hết dịch mình sẽ đi du lịch đâu?

Tạo hóa ưu ái ban cho dải đất hình chữ S 3.260 km đường bờ biển với vô vàn cảnh quan hoàn mỹ. Chúng ta sẽ đi đâu khi bình yên trở lại??

Còn gì trọn vẹn hơn cảm giác được trải nghiệm những chuyến đi đầy thú vị ngay sau khi mối lo Covid được xóa bỏ và cuộc sống trở lại sự sôi động vốn có?

Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu)

Côn Đảo là quần đảo gồm 16 hòn đảo nhỏ, nằm ở vùng biển phía nam biển Đông. Vị trí “cô lập” mang đến cho hòn đảo vẻ đẹp bí ẩn nhưng đầy thuần khiết. Những bãi biển với dải cát mịn, chi chít rạn san hô và sinh vật biển đa dạng cũng không thể toát lên được vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ nơi đây.

Lonely Planet chọn Côn Đảo vào top 10 điểm du lịch nhất định phải đến tại châu Á

Trên đảo chính Côn Sơn, du khách có thể khám phá bãi biển Đất Dốc, bãi tắm Lò Vôi. Đi về phía đông đảo chính, ai cũng đều choáng ngợp với đảo Bảy Cạnh được phủ xanh bởi rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn cùng hệ sinh thái đa dạng với rong, cỏ biển, các loài cá và rùa. Ngoài ra, du khách còn có thể “check in” ở nhiều bãi biển tuyệt đẹp khác như An Hải, Ông Đụng, Đầm Trầu hay tham quan các di tích lịch sử như miếu Bà, miếu Cậu, nhà tù Côn Đảo, nghĩa trang Hàng Dương…

Rạch Vẹm (Phú Quốc)

Trên hòn đảo lớn nhất Việt Nam, các bãi biển thuộc phía Bắc đảo nằm trong vùng vịnh Thái Lan luôn quyến rũ du khách nhờ nét hoang sơ hiếm có. Nằm cách Vinpearl khoảng 25 phút đi xe, băng qua những đoạn đường đất đỏ và rừng nguyên sinh, Rạch Vẹm thu hút với nét bình dị và thơ mộng của một làng chài ven biển.

Cảnh đẹp tựa như tranh vẽ của một góc làng chài Rạch Vẹm

Ở đây, du khách thoải mái khám phá đời sống thú vị của ngư dân trên các nhà bè độc đáo, không thể bỏ qua cảm giác vui đùa trên những chiếc cầu gỗ uốn lượn nổi trên mặt nước, hay “selfie” cùng hàng trăm chú sao biển sắc cam rực rỡ.

Cảnh hoàng hôn nhìn từ Bãi Dài Vinpearl Phú Quốc luôn khiến mọi du khách choáng ngợp

Từ Rạch Vẹm, du khách có thể phóng tầm mắt và tìm đến bãi biển Mũi Gành Dầu, thư thả dạo bước ngắm cảnh hoàng hôn trứ danh dọc theo Bãi Dài Vinpearl. Những bãi san hô, cuộc “du ngoạn” dưới lòng biển mát lạnh hay những trò giải trí đẳng cấp ở VinWonders, khám phá thế giới động vật hoang dã của Vinpearl Safari Phú Quốc cũng trở thành “đặc sản” được yêu thích nhất của thiên đường cảnh sắc, vui chơi đảo Ngọc.

Nha Trang (Khánh Hòa)

Nhắc đến biển đảo, không thể thiếu Khánh Hòa, thiên đường du lịch miền Trung. “Hít” một luồng không khí trong lành và bình yên nơi đây, du khách như được năng lượng biển cả “bơm” đầy sức sống.

Chỉ cách thành phố 5 km về phía Đông, Hòn Tre- đảo lớn nhất vịnh Nha Trang sở hữu phong thái “ông hoàng” của những thiên đường nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Đây được coi là “cõi tiên” của du lịch biển, nơi du khách ngẩn ngơ với làn nước trong xanh chạy dọc Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang và mê mẩn với ánh bình minh tuyệt mỹ nhìn từ Vinpearl Discovery 1 Nha Trang.

Là nơi nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, đảo Hòn Tre được đầu tư vô cùng hiện đại với quần thể đạt chuẩn 5 sao như đại công viên giải trí VinWonders Nha Trang “siêu khủng”, trung tâm ẩm thực Ocean Hill, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em... Chuỗi tiện ích chỉ cách nhau vài bước chân, khu quần thể mang lại cho du khách không gian thư giãn trọn vẹn độc đáo.

Bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng)

Biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) được tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Với chiều dài gần 900m, đây là lựa chọn tuyệt vời để du khách thoải mái tận hưởng liều “vitamin sea” trên bờ cát mịn màng, dưới những rặng dừa mát rượi. Đặc biệt, du khách còn có thể vô tư đắm mình trong dòng nước biển ấm áp và thử thách bản thân với loạt trò chơi hấp dẫn như lướt sóng, lặn ống thở, phản lực nước Flyboard...

Vẻ đẹp kỳ ảo và quyến rũ của biển Đà Nẵng làm mê đắm mọi du khách.

Ngoài tận hưởng không gian sôi động của bãi biển Mỹ Khê, du khách có thể thư giãn với loạt tiện ích đẳng cấp như dạo chơi mua sắm ở Vincom Plaza Đà Nẵng, “check in” ở cảng Tiên Sa, bãi Bụt, bãi Nam và chùa Linh Ứng,… Vào buổi chiều, bạn có thể thử “trà chiều kiểu Anh” ở những khách sạn 5 sao đẳng cấp như Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng… để ngắm hoàng hôn và khám phá trải nghiệm vô cùng mới lạ.

Bãi biển Bình Minh (Nam Hội An)

Bãi biển Bình Minh dịu dàng nép mình bên một góc Nam Hội An, tọa lạc trên con đường di sản miền Trung đầy hoài niệm. Biển nơi đây không chỉ là viên ngọc báu đầy tự hào của tỉnh Quảng Nam mà chính là một trong 25 bãi biển đẹp nhất Châu Á.

Với địa thế “triệu đô” nhìn từ Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, du khách chắc chắn sẽ có những bức ảnh “check in” để đời trong thiên đường nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Việt Nam.

Ngắm bình minh trên biển tại Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An luôn là ký ức khó quên

Bên cạnh một Hội An đầy rêu phong, Nam Hội An còn kết nối với một “thế giới” giải trí VinWonders Nam Hội An- đại công viên giải trí đặc sắc hay “ngôi nhà chung” của hàng trăm loài động vật hoang dã, quý hiếm ở Vinpearl River Safari…

Sau những ngày lao đao vì dịch bệnh, người ta hiểu rằng: Sức khỏe luôn là điều quý giá nhất. Vì thế, khi cơn bão Covid đi qua, hãy đến với những bãi biển xanh trong với cát trắng nắng vàng. Không khí trong lành nguyên sơ nơi đây sẽ tiếp thêm cho bạn những nguồn năng lượng mới và thêm những trải nghiệm thú vị bù đắp cho những ngày “bó gối” đã qua./.