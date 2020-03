Dân mạng hưởng ứng thông điệp: 'Chúng tôi đi làm vì bạn, xin bạn ở nhà vì chúng tôi'

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân được khuyến cáo nên ở nhà, tránh đến những nơi đông người để hạn chế nguy cơ lây nhiễm virus corona, các y bác sĩ và nhân viên y tế trên thế giới lan truyền thông điệp: "We stay at work for you. Please stay at home for us".

Sức lan toả mạnh mẽ của thông điệp cũng được thể hiện bởi đội ngũ y, bác sĩ Việt và ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự khâm phục, cổ vũ, động viên tinh thần các y, bác sĩ trong công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tập thể y, bác sĩ truyền tải thông điệp ý nghĩa.

Hoàng Minh Ngọc viết: "Mong mọi người ít tụ tập nơi đông người ạ. Nếu cần đi nên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hoặc rửa tay với xà phòng cũng được. Trong khi các bác sĩ phải làm việc quần quật, không ngừng nghỉ thì việc của chúng ta chỉ cần ở yên trong nhà. Cùng thực hiện để đẩy lùi Covid-19 nhé mọi người".

Trần Trí Dũng bình luận: "Bị giữ chân ở trong nhà còn vĩnh viễn bị giữ lại ở năm 2020. Thông điệp đơn giản mà rất ý nghĩa, hy vọng chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Các y, bác sĩ yên tâm công tác nhé, chúng tôi sẽ ở nhà".

Phương Phương hưởng ứng: "Hạn chế tụ tập đông người. Đi làm rồi về nhà. Chỉ ra ngoài khi cần thiết. Việc làm nhỏ nhưng lợi ích cộng đồng lớn, đừng coi nhẹ.".

Thang Le cho biết: "Chia sẻ với những vất vả của các bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng ở yên để cùng chung tay dập dịch!".

"Ai bắt buộc ra, nếu không cần thì đừng ra. Mong Việt Nam nhanh đẩy lùi được dịch bệnh. Cố lên!", Minh Ngọc viết.

Hằng Diễm đồng tình: "Không có việc gì bắt buộc phải đi thì hãy ở nhà. Đừng đi cafe, đi mua sắm, tụ tập vào lúc này. Chỉ đi làm rồi về thôi. Mỗi người ý thức một chút sẽ đẩy lùi được dịch bệnh. ".