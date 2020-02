Chê khu cách ly tại Việt Nam, dân mạng yêu cầu du khách Hàn Quốc xin lỗi

Ngay sau khi phát sóng và đăng tải bản tin với nhan đề "20 công dân bị cách ly ở Đà Nẵng…Bị nhốt và giam cầm trong khu bệnh" và đăng tải lại trên kênh YouTube, YTN News nhận phản ứng dữ dội của dân mạng Việt Nam.

Đoạn video ghi lại hình ảnh các du khách tại khu cách ly ở Đà Nẵng. Bản tin này cho rằng các du khách Hàn Quốc chỉ được cho ăn "vài mẩu bánh mì tại một khu cách ly với điều kiện nghèo nàn".

Dù chính quyền Đà Nẵng đưa nhóm người này về lại Hàn Quốc nhưng dư âm về thông tin một chiều và phản ứng của những du khách Hàn Quốc vẫn khiến dân mạng dậy sóng.

Các từ khoá "ApologizetoVietnam" (Xin lỗi Việt Nam đi), "Banhmi", "KoreanStopLying" (Người Hàn hãy ngưng nói dối) trở nên thịnh hành trên mạng xã hội Twitter.

Du khách Hàn Quốc đến từ Daegu bị cách ly tại Đà Nẵng hôm 24/2 cho rằng khu cách ly tồi tàn và đồ ăn nghèo nàn. (Ảnh chụp màn hình)

Cư dân mạng Việt đang kêu gọi mọi người cùng đăng tải các bài viết trên mạng xã hội bày tỏ quan điểm cá nhân, chỉ ra điểm chưa đúng của thông tin được đưa ra trong bản tin. Ngoài ra, họ cũng đồng loạt đăng bằng cả tiếng Việt và được dịch ra cả tiếng Hàn, yêu cầu phía nhà Đài xứ sở kim chi phải xin lỗi chính quyền Đà Nẵng và Việt Nam.

Bên cạnh đó, những hình ảnh bánh mì cũng được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội, nhiều người Việt khẳng định rằng đây không phải món ăn rẻ tiền, thậm chí nó còn là một trong những món ăn đại diện cho ẩm thực Việt Nam.

"How dare you throw away our hospitality and kindness like that? Say you're sorry (Tại sao các bạn dám phủ nhận lòng tốt và sự hiếu khách của chúng tôi như vậy? Hãy nói lời xin lỗi đi)", tài khoản Ikykm bức xúc.

"...We have treated you the best of our ability, but on the contrary, without any thanks. We need an explanation and an apology. (Chúng tôi đã đối xử với bạn một cách tốt nhất trong khả năng của chúng tôi, nhưng trái lại, không nhận được một lời cảm ơn. Chúng tôi cần một lời giải thích và một lời xin lỗi)", tài khoản Trần Anh Thư viết.

Những từ khoá yêu cầu YTN News và 20 du khách Hàn Quốc phải xin lỗi sau khi đưa thông tin một chiều. (Ảnh chụp màn hình)

"Stop and apologize to Vietnam. We have served you with generosity and kindness. If you are not satisfied, you can return to your country. Don't lie about our country. (Hãy dừng lại và xin lỗi Việt Nam đi. Chúng tôi đã phục vụ bạn với sự hào phóng và lòng tốt của mình. Nếu bạn không hài lòng, bạn có thể trở về đất nước của bạn. Đừng nói dối về đất nước của chúng tôi)", tài khoản Huyền Diệu viết.

"Our soldiers have to go to the forest to make room for the people to quarantine and eat simple meals like this. Please stop complaining and live a little more ethically, you're not the center of the universe (Những chiến sĩ của chúng tôi phải vào rừng để nhường chỗ cho người người cách ly và ăn những bữa ăn đơn giản như thế này. Hãy ngừng phàn nàn và sống đạo đức hơn một chút đi, bạn không phải là cái rốn của vũ trụ đâu", một tài khoản tên Ona10 viết.

Đến thời điểm hiện tại, trên mạng xã hội Twitter và Facebook, hàng loạt những bài viết, bình luận chia sẻ sự bức xúc, đề nghị phía YTN News và 20 du khách Hàn Quốc phải có những lời xin lỗi vì những thông tin của mình.

