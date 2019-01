Giới nhà giàu dùng thời gian và nguồn lực khác người thường thế nào?

Một trong những điểm khác biệt là người giàu dành nhiều thời gian và năng lượng cho việc phát triển cá nhân.

So với người bình thường, các triệu phú đôla có nhiều điểm khác biệt trong suy nghĩ và hành động, trong đó có cách sử dụng thời gian và các nguồn lực của bản thân.

Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Sarah Stanley Fallaw, giám đốc nghiên cứu của Affluent Market Institute và là tác giả của cuốn sách "The Millionaire Next Door: Enduring Strategies for Building Wealth" (Tạm dịch: Triệu phú nhà bên: Chiến lược lâu dài để làm giàu), bà đã khảo sát hơn 600 triệu phú tại Mỹ và xác định việc một người đầu tư cho các hoạt động có ảnh hưởng thế nào tới tài sản của họ.

"Tập trung vào các mục tiêu có liên hệ với việc tích luỹ tài sản, bất chấp tuổi tác hay thu nhập", Stanley Fallaw viết: "Những quyết định chúng ta đưa ra, đặc biệt là liên quan tới việc phân bổ thời gian, năng lượng và tiền bạc, có ảnh hưởng tới khả năng trở thành một người độc lập về tài chính của chúng ta".

(Ảnh: Getty Images)

Stanley Fallaw cho biết hầu hết triệu phú dành nhiều năng lượng cho việc phát triển cá nhân.

Theo nghiên cứu của Stanley Fallaw, họ dành khoảng 5,5 giờ mỗi tuần để đọc sách, và gần 6 giờ mỗi tuần để tập thể dục. Trong khi đó, thời gian dành cho hai hoạt động này của người Mỹ bình thường lần lượt là 2 và 2,5 giờ.

Theo nghiên cứu trên, người Mỹ bình thường dành nhiều thời gian hơn cho mạng xã hội hoặc chơi video games. Trong khi, giới triệu phú ít dành thời gian cho những hoạt động này, trung bình chỉ khoảng 2,5 giờ mỗi tuần cho mạng xã hội, so với 14 giờ mỗi tuần của người Mỹ bình thường.

"Những cá nhân thành công có nhận thức sâu sắc về cách sử dụng các nguồn lực của bản thân, bao gồm những nguồn lực về tri thức và cảm xúc của mình", Stanley Fallaw viết.

Các triệu phú cũng hy sinh nhiều để tận dụng được nhiều thời gian nhất có thể. So với người Mỹ bình thường, họ ngủ ít hơn 8 giờ và làm việc nhiều hơn 6 giờ mỗi tuần.

Nghiên cứu Stanley Fallaw cũng chỉ ra rằng một người để phân tán tư tưởng, như sử dụng công nghệ càng nhiều thì càng ít thực hiện được những điều có ý nghĩa.

"Sự phân tán là nguyên nhân lớn khiến nhiều người phải vật lộn để có được sự độc lập về tài chính hoặc đạt được các mục tiêu khác", Stanley Fallaw cho biết. "Chúng ta biết rằng càng có khả năng tập trung mà không bị phân tán, chúng ta càng tích luỹ được nhiều tài sản trong dài hạn".

>>> Đọc thêm: Tiết lộ khối tài sản 'khủng' và cách chi tiêu của nhà Ivanka Trump

Số lượng tỷ phú của Mỹ và Trung Quốc nhiều thế nào? 10 quốc gia, vùng lãnh thổ đóng góp gần 3/4 tổng số 1.555 tỷ phú thế giới, riêng Mỹ và Trung Quốc có hơn 44% số lượng tỷ phú thế giới, theo UBS và PwC.