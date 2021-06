Giới nghệ sĩ bàng hoàng, tiếc thương Hoa hậu Thu Thuỷ

(VTC News) -

Rạng sáng 5/6, Hoa hậu Thu Thuỷ qua đời tại nhà riêng ở quận Long Biên, TP Hà Nội. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ca sĩ Lệ Quyên, diễn viên Ốc Thanh Vân, siêu mẫu Hạ Vy và nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự bất ngờ cùng niềm thương tiếc, nhớ nhung.

Hoa hậu Việt Nam Thu Thuỷ.

Trên trang cá nhân của mình đạo diễn Hoàng Nhật Nam viết: “Tiếc thương hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy!! Ai ngờ đâu lần hội ngộ kỷ niệm hoa hậu Việt Nam tròn 30 năm là lần gặp gỡ cuối cùng.

Bộ ảnh cùng những thước phim sau cuối... Và cô ấy đã thật rạng rỡ, xinh đẹp, đầy chuyên nghiệp. Sự vui vẻ, thần thái và sắc vóc tỏa sáng đến kinh ngạc. Toàn bộ ekip đều ngạc nhiên và không ngớt lời ca ngợi...cảm ơn hoa hậu đã lưu lại thanh sắc cùng Hoa hậu Việt Nam báo Tiền Phong như một kỷ niệm đẹp! Nghẹn lòng và thấy đời người sao quá mong manh! Xin thắp lên một nén nhang lòng tiễn biệt 1 mỹ nhân Việt!”.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đau xót khi hay tin Hoa hậu Thu Thuỷ đột ngột qua đời.

Còn trên trang facebook của mình, “Bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung, Phó trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam chia sẻ về kỷ niệm cuối cùng làm việc với Hoa hậu Thu Thuỷ.

Bà Phạm Kim Dung viết: “Vừa nghe tin Hoa Hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thuỷ qua đời ở Tuổi 45. Kỷ niệm sau cùng của chị với cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam là năm 2018, kỷ niệm 30 năm Hoa Hậu Việt Nam. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã có ý tưởng làm bộ ảnh quy tụ đầy đủ các Hoa Hậu từ năm đầu tiên là chị Bùi Bích Phương đến đương kim năm đó là Hoa Hậu My Linh Do (thiếu Hoa Hậu Phan Thu Ngân vì lý do cá nhân).

Cứ ngỡ một Hoa Hậu đã rời xa showbiz sẽ có nhiều bối rối khi on set nhưng Hoa Hậu Thu Thuỷ xuất hiện với body thanh thoát chuẩn đẹp do có tập yoga đều đặn và biết cân bằng cuộc sống; Chị xuất hiện quay, chụp rất nhanh, vui vẻ, hoà đồng và vô cùng dễ thương. Kỷ niệm cuối cùng thật đẹp của chị và HHVN".

Ca sĩ Lệ Quyên bày tỏ cảm xúc trước sự ra đi của Hoa hậu Thu Thuỷ.

Diễn viên Ốc Thanh Vân chưa hết bàng hoàng khi nghe tin dữ.

Siêu mẫu Hạ Vy bày tỏ sự thương tiếc.