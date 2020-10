6h sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.930 USD/ounce.

Giá vàng giao dịch trong bối cảnh bầu cử đầy bất ổn tại Mỹ, đồng USD suy giảm bởi hy vọng ngày một lớn về khả năng Mỹ sẽ tung gói kích thích kinh tế mới.

Giới đầu tư lạc quan với giá vàng tuần này.

Jeff Clark, nhà phân tích kim loại quý cấp cao tại Goldsilver.com cho biết, hiện có rất nhiều lý do để mua vàng, do cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang diễn ra khó đoán và không chắc chắn. Ngoài ra, những bất ổn xã hội, lo ngại cơ bản xung quanh đồng USD, sự hỗn loạn kinh tế đang diễn ra do đại dịch, số lượng các chương trình kích thích tài chính và tiền tệ chưa từng có cũng đang hỗ trợ mạnh cho vàng.

Theo khảo sát vàng mới nhất của Kitco News, các nhà phân tích thị trường và nhà đầu tư bán lẻ đều nhìn thấy tiềm năng tăng giá của kim loại quý vào tuần tới.

Tuần này, 17 nhà phân tích đã tham gia cuộc khảo sát tại Phố Wall. Tổng cộng có 13 chuyên gia (76%) dự đoán giá vàng thế giới sẽ đi lên. Chỉ có một người (6%) nhận định kim loại quý giảm giá và 3 nhà phân tích còn lại (18%) có quan điểm trung lập.

Trong khi đó, tổng cộng 1.164 nhà đầu tư bán lẻ đã tham gia cuộc khảo sát trực tuyến tại Phố Main, đạt mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6. Trong số những người đưa ra ý kiến, 628 chuyên gia (54%) tỏ ra lạc quan về giá vàng tuần tới. 309 người (27%) cho rằng giá kim loại quý đi xuống và 227 người (20%) dự đoán thị trường bình ổn.

Giá vàng trong nước kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, giá vàng miếng được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức: 55,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,32triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Giá vàng SJC tại TP.HCM, chiều bán ra là 56,3 triệu đồng/lượng.