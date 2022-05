Giới đầu tư dịch chuyển dòng tiền vào BĐS, sản phẩm nào hút hàng?

(VTC News) -

Nhà đầu tư chớp thời cơ nắm giữ tài sản

Giữa lúc nhiều kênh đầu tư tài chính diễn biến khó lường, giới đầu tư đang có tâm lý điều chỉnh dòng vốn hướng vào BĐS ngày càng nhiều.

Nhà đầu tư Trịnh Đăng Dũng (quận 1, TP.HCM) cho rằng, tâm lý chung của nhà đầu tư vẫn thích giữ tiền an toàn trong tài sản dài hạn. Vị này dẫn nghiên cứu từ Batdongsan.com.vn cho rằng, trong vòng 10 năm, vàng, chứng khoán chỉ tăng gấp đôi nhưng BĐS tăng đến 5-7 lần. Với đặc tính kép vừa đầu tư với biên lợi nhuận tốt vừa hạn chế rủi ro hay vừa tích lũy vừa khai thác sử dụng, BĐS được xem là mục tiêu chuyển hướng của những nhà đầu tư lớn trong năm nay.

The Beverly Solari ra mắt kịp thời đón đầu làn sóng đầu tư.

“Phân khu The Oasis và The Tropical xuất hiện đúng lúc thị trường phân hóa mạnh, lại thêm chính sách vay tốt, giúp tối ưu hóa dòng tiền, tăng khả năng lãi trên vốn bỏ ra. Dễ hiểu vì sao sức mua của nhóm sản phẩm này tăng vọt”, ông Dũng phân tích.

Chủ đầu tư Vinhomes cho biết, hiện khách mua căn hộ The Beverly Solari sẽ được hưởng chính sách tài chính hấp dẫn như: Hỗ trợ lãi suất 100% giá trị căn hộ lên tới 28 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng; Hỗ trợ lãi suất 80% giá trị căn hộ lên tới 33 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng. Ngoài ra còn là voucher VinFast tới 200 triệu đồng và gói smarthome tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, gói smarthome với những tính năng thông minh sẽ là trang bị đáng giá, mang đến cuộc sống hiện đại, thảnh thơi cho các gia đình. Toàn bộ các thiết bị gia dụng như TV, quạt, đèn điện,… sẽ được điều khiển tự động thông qua cài đặt, cảm biến. Với hệ thống này, mỗi căn hộ còn được tăng cường khả năng bảo mật cao, giúp phát hiện các bất thường và ngăn chặn trong thời gian sớm nhất có thể cũng như đảm bảo các vấn đề về an toàn, phòng cháy nổ.

Tận hưởng hệ sinh thái nghỉ dưỡng khác biệt

Ở góc độ khác, “thỏi nam châm” The Oasis và The Tropical hút giới đầu tư bởi lợi thế hiếm có của không gian và chuẩn mực sống. Được thiết kế hướng đến cuộc sống nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ cho cư dân, phân khu The Oasis tái hiện cuộc sống thanh bình, riêng tư và đẳng cấp như một ốc đảo riêng biệt. Trong khi ấy, The Tropical sẽ mang những cánh rừng nhiệt đới, cỏ cây ngập tràn xanh mát tới trước thềm nhà.

Quảng trường trung tâm Golden Eagle – Tâm điểm của dự án The Beverly Solari.

Bên cạnh chuỗi tiện ích nội khu được “đo ni đóng giày” cho từng sản phẩm, giới đầu tư cho rằng, giá trị hệ sinh thái của cả đại đô thị mà cư dân The Tropical và The Oasis được thừa hưởng là lý do khiến người mua hoàn toàn bị thuyết phục.

Ông Đỗ Minh Khôi, Trưởng phòng Kinh doanh một sàn giao dịch BĐS tại TP Thủ Đức cho hay, điểm vượt trội của 2 phân khu này chính là nằm kề cận và thừa hưởng toàn bộ tiện ích của tổ hợp Công viên 36ha, biển hồ cát trắng, công viên gym với 1000 máy tập ngoài trời, công viên dưỡng sinh, công viên BBQ... Đặc biệt là Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, hệ thống trường học, bệnh viện ngay trước phân khu The Oasis,… cho cuộc sống nghỉ dưỡng “all in one” thực sự xứng tầm.

Cùng với đó, điểm nhấn tiện ích nội khu The Bevely Solari nổi bật với Đại lộ mua sắm Rodeo, Quảng trường Golden Eagle, hồ nước trung tâm Golden Eagle,... mang đến cho cư dân cuộc sống trải nghiệm chất Mỹ “Luxury sky-living” độc quyền không dành cho số đông.

Ra mắt đúng thời điểm thị trường hút dòng tiền, cùng với những giá trị vượt trội, theo giới chuyên gia, có quá nhiều lý do để phân khu The Tropical và The Oasis trở thành “đích ngắm” của nhà đầu tư hiện nay.