Giới chức Nga-Mỹ chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh song phương mới

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/11 cho biết cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó giữa Thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolai Petrushev và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sulivan. Ông Peskov cho biết hai bên tiếp tục thảo luận về những hiểu biết đã đạt được trong cuộc gặp ở Geneva (Thụy Sỹ) giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Biden hồi tháng 6, các hướng đối thoại hiện nay trong ổn định chiến lược và an ninh mạng cùng các các vấn đề thời sự khác như tình hình Ukraine, cuộc khủng hoảng người di cư tại biên giới Belarus-Ba Lan.

Nga-Mỹ đang chuẩn bị tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh mới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden.

Theo ông Peskov, cuộc điện đàm nằm trong khuôn khổ chuẩn bị cho cuộc hội đàm cấp cao thời gian tới, và Moskva sẽ cùng với Washington thông báo thời điểm tổ chức cuộc gặp khi nhất trí được về vấn đề này.

Trước đó, trong tháng này, ông Peskov cũng cho biết hai bên chưa thỏa thuận cụ thể về việc tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Biden, tuy nhiên để ngỏ "mọi chuyện đều có thể xảy ra".