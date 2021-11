Giết chủ nợ, đốt xác phi tang: Gây án rồi nhắn con nạn nhân 'không phải chờ bố'

(VTC News) -

Dự kiến ngày 18/11, TAND tỉnh Hải Dương sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ giết người, đốt xác phi tang gây xôn xao dư luận hồi tháng 7.

Bị cáo Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bị đưa ra xét xử về tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt". Vợ Cao Tài Năng là bị cáo Vũ Thị Mừng (SN 1983) cũng hầu toà về tội "Che giấu tội phạm" và "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt".

Theo cáo trạng truy tố, vợ chồng Cao Tài Năng thuê nhà số 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn) để mở cửa hiệu bán thuốc tân dược. Quá trình hoạt động kinh doanh, vợ chồng Năng - Mừng vay tiền anh D.C.C (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và còn nợ gần 3 tỷ đồng. Do không có tiền trả nên Năng xin khất nợ, nhưng anh C. không đồng ý và yêu cầu Năng trả nợ.

Điều tra viên và Kiểm sát viên hỏi cung bị can Cao Tài Năng.

14h30 ngày 27/11/2020, anh C. gọi Năng thông báo việc sáng hôm sau (tức 28/11/2020) sẽ lên TP Hải Dương gặp Năng để thanh toán tiền nợ. Năng đồng ý.

Khoảng 8h ngày 28/11/2020, Năng đi đến hiệu thuốc số 126 Nguyễn Thượng Mẫn. Lúc này hiệu thuốc không có ai. Khi nhìn thấy đoạn gậy gỗ hình trụ tròn, Năng nảy sinh ý định gọi anh C. đến hiệu thuốc này để xin khất nợ. Nếu anh C. không đồng ý thì sẽ ra tay sát hại chủ nợ.

Nhận được lời hẹn của Năng, anh C. đi xe MAZDA CX5 màu đen, BKS 34A-298.XX mượn của em rể, một mình đến số 126 nguyễn Thượng Mẫn gặp Năng. Tại đây, Năng nói mới có gần 200 triệu đồng, anh C. không đồng ý.

Năng bảo anh C. lên gác xép để nói chuyện tiếp. Khi anh C. vừa lên tới gác xép, Năng từ phía sau cầm gậy gỗ đánh vào đầu anh C. nhiều lần khiến anh này mất mạng.

Năng lái chiếc CX5 của anh C. ra Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương, tự ý đi vào nhà kho, lấy ngẫu nhiên 2 biển số xe ô tô, định thay vào chiếc CX5 này. Do không gọi được thợ, anh ta quay về, vẫn để biển số tang vật trong xe.

Năng lấy xe máy đến một số địa điểm khác nhau mục đích để khảo sát vị trí chôn thi thể anh C. Sau cùng, Năng chọn được khu đất trống phía ngoài bờ đê tiếp giáp sông Kim Sơn vì Năng dùng cuốc thử thấy khu vực này nhiều cát, dễ cuốc.

Khi đã khảo sát xong vị trí, Năng quay lại 126 Nguyễn Thượng Mẫn, giấu thi thể anh C., lau chùi vết máu. Tên này phi tang gậy gỗ dùng đánh anh C. thả xuống sông Thái Bình.

Số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, nơi Cao Tài Năng sát hại "chủ nợ".

Vẫn để xác chủ nợ ở 126 Nguyễn Thượng Mẫn, Năng lái chiếc CX5 đi tới Hà Nội, bỏ xe ở ven đường trong khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ rồi đi bộ ra đường, bắt taxi quay về.

Sau khi về nhà, Năng đi xe máy ra khu nhà đang xây, mượn cuốc mang ra khu đất trống cạnh sông Kim Sơn, đào hố rộng khoảng 2m, ngang khoảng 1m, sâu khoảng 80cm.

Tại đây, Năng dùng điện thoại Nokia mới mua, lắp sim của anh C., nhắn tin cho con gái của anh với nội dung: "Tối bố về muộn, không phải chờ. Công việc gấp, có thể bố phải đi Nghệ An luôn", "Con ở nhà ngoan và học bài nhé". Trước đó, Năng cũng dùng sim của anh C. nhắn cho con gái anh dặn: "Bố đang đi đám ma, tối bố về".

Nghi ngờ không phải bố nhắn, con gái anh C. nhắn trả lời: "Ai nhắn chứ không phải bố đâu. Bố đi không về bố toàn gọi, chả bao giờ bố nhắn tin cả". Năng đọc nhưng không trả lời tin nhắn.

Để mọi người nghĩ anh C. vẫn sống, hắn tiếp tục vào Zalo của anh, đăng nội dung "Đã đến thành phố Vinh", nhưng hình ảnh đính kèm lại là cổng chào: "Thành phố Vĩnh Yên kính chào quý khách".

Tối cùng ngày, Năng kể với vợ là Vũ Thị Mừng nghe chuyện giết anh C. và từ chối lời khuyên đi đầu thú vì sợ bị bắt, đi tù và doạ sẽ tự tử. Bị can đồng thời nhờ vợ giúp chôn thi thể nạn nhân. Mừng đồng ý. Việc này được hai vợ chồng làm ngay trong đêm.

Sáng hôm sau (29/11/2020), Năng trồng trên mộ 2 cây vạn niên thanh và một cây trà để đánh dấu vị trí chôn cũng như tránh bị người khác phát hiện dấu vết đào bới mới.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Năng và vợ đến Hà Nội, di chuyển đồ trong chiếc CX5 sang ô tô của mình rồi dùng cồn lau tất cả các vị trí trong xe CX5, giật camera hành trình phá vỡ và ném vào thùng rác.

Về tới Hưng Yên, anh ta phát hiện trong xe có một cặp tài liệu của anh C. nên quay lại Hà Nội. Năng đặt cặp vào chiếc CX5, khoá cửa rồi quay về Hải Dương và ném chìa khóa xuống sông Kim Sơn.

Về tiệm thuốc, Năng xoá dấu vết, lau sạch bức tường dính máu rồi sơn mới. Hơn 2 tháng sau khi gây án, hắn quay lại bờ sông Kim Sơn, phát hiện một số cây mới được trồng, sợ thi thể anh C. bị phát hiện nên tính chuyện đào thi thể anh C. lên, đốt phi tang.

Tối 8/2/2021, vợ chồng Năng mua 6,5 lít xăng, nhặt những dát giường bằng gỗ, mua thêm xẻng, rìu mang ra bờ sông Kim Sơn. Ngọn lửa bốc cao khiến một người đánh cá thấy lạ ghé vào hỏi nhưng Mừng trả lời "đốt đồ chống dịch". Lúc đó, Mừng mặc quần áo bảo hộ nên không bị nghi ngờ, người đánh cá cũng bỏ đi.

Trong đống tro, Năng phát hiện có 2 đoạn xương không cháy nên bỏ vào túi nilon, mang đi chỗ khác, đập nhỏ rồi phi tang. Số tro còn lại bị anh ta cho xuống sông.

Ngày 1/7/2021, hơn 7 tháng sau khi giết người, Năng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.