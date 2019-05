Giàu như Tổng thống Trump vẫn mua nhà trả góp 30 năm

Theo CNBC, báo cáo tài chính mới nhất mà giới chức Mỹ công bố vào ngày 16/5 vừa qua cho thấy, doanh thu mà Tổng thống Donald Trump đạt được vào năm 2018 ở mức 434 triệu USD, giảm 3,5% so với mức thu nhập 452 triệu USD trong bản kê khai vào năm 2017.

Được biết, doanh thu trên do ông đạt được từ rất nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh doanh khách sạn, sân golf, bán sách… Có một số dữ liệu được đưa ra trong báo cáo được ước tính nên không thể xác định số tiền chính xác.

Cũng theo kê khai của ông chủ Nhà Trắng, trong năm ngoái, ông đã vay một thế chấp nhà với số tiền 5-25 triệu USD, thời hạn 30 năm, lãi suất 4,5%/năm từ Professional Bank, một ngân hàng nhỏ nằm tại Florida.

Trump đã dùng khoản vay này để mua dinh thự số 1125 South Ocean, cách không xa Mar-a-Lago (một địa danh lịch sử quốc gia của Mỹ nằm ở Palm Beach, bang Florida).

Dinh thự số 1125 South Ocean của Trump, cách không xa Mar-a-Lago, một địa danh lịch sử quốc gia của Mỹ nằm ở Palm Beach, bang Florida. (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, dinh thự trên hiện được chào thuê trên một trang web bất động sản với giá khoảng 81.000 USD/tháng. Căn nhà này được cho là ông Trump đã mua với giá 18,5 triệu USD vào năm ngoái từ một người phụ nữ với số tiền vay mua là 11,2 triệu USD.

Nội dung trong bản kê khai cũng cho thấy rằng ông đã bán một tài sản khác nằm ở Cộng hòa Dominica với giá dao động từ 1 đến 5 triệu USD vào tháng 1/2018.

Bản báo cáo trên cũng cho thấy ông Trump thu được 22,69 triệu USD từ Mar-a-Lago trong năm 2018, giảm 3 triệu USD so với năm 2017.

Bên cạnh đó, doanh thu từ khu nghỉ dưỡng sân golf Doral của ông đạt 75,96 triệu USD, tăng khoảng 1,4 triệu USD so với năm trước đó. Ngoài ra, doanh thu từ khách sạn tại tòa nhà Old Post Office ở Washington của Trump đạt 40,84 triệu USD trong năm 2018, tăng nhẹ so với năm 2017.

