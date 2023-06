Giật mình trước những sự trùng hợp không thể lý giải

(VTC News) -

Cặp song sinh đoàn tụ

Tri thức trẻ dẫn nguồn Bright Side cho biết, năm 1979, một cặp song sinh 39 tuổi được đoàn tụ với nhau sau khi bị tách ra khi mới 3 tuần tuổi. Cuộc hội ngộ này khiến cho cả hai đều vô cùng kinh ngạc khi họ đều được cha mẹ nuôi đặt tên là Jim, họ đều yêu thích toán học và nghề mộc, cả hai đều làm việc trong lĩnh vực an ninh.

Kỳ lạ hơn nữa là họ đều kết hôn với người vợ đầu tên Linda. Sau khi ly hôn, cả hai đã tái hôn với những người phụ nữ cùng tên Betty. Thậm chí, con trai của họ còn được đặt tên là James Allan và James Alan.

Hai thiên tài âm nhạc Händel - Hendrix

Nhà soạn nhạc George Friedrich Handel, một trong những thiên tài âm nhạc của thế kỷ 17 và 18, sống ở số 25 phố Brook, quận Mayfair, London.

Khoảng 2 thế kỷ sau, thiên tài âm nhạc của thế kỷ 20, Jimi Hendrix cũng sinh sống tại ngôi nhà số 23 phố Brook, quận Mayfair, tức ngay sát vách nhà của Handel. Ngoài ra, âm nhạc của cả hai được đánh giá là có nhiều nét tương đồng đến khó tin.

Sự trùng hợp khó tin trong một cuộn phim

Zing News dẫn nguồn tờ Smashinglists cho biết, năm 1914, một bà mẹ ở Đức chụp ảnh con trai nhưng quên lấy cuộn phim ở cửa hàng ảnh tại Strasbourg, Đức. Sau đó, Thế chiến I bùng nổ và cản trở việc bà mẹ quay trở lại cửa hàng để lấy ảnh.

Hai năm sau, bà mẹ chuyển tới thành phố Frankfurt và sinh thêm một bé gái. Lần này, cô cũng chụp ảnh cho đứa bé mới sinh tại một cửa hàng ảnh khác. Khi rửa bức ảnh, người ta phát hiện hình của người con trai xuất hiện trong bức ảnh chụp cô con gái.

Cuối cùng chủ cửa hàng thừa nhận ông đã dùng một cuộn phim cũ để chụp ảnh và đó chính là cuộn phim mà ông từng lấy để chụp cậu con trai của cô hai năm trước.

Người đàn ông hai lần cứu đứa trẻ cùng trường hợp

Trong những năm 1930, một đứa trẻ không may rơi khỏi cửa sổ một tòa nhà ở Detroit, Mỹ. May thay, Joseph Figlock tình cờ đi qua và đỡ đứa bé an toàn.

Một năm sau đó, vụ việc tương tự lại tái diễn và Figlock tiếp tục trở thành ân nhân cứu mạng của gia đình đứa trẻ.

Cuốn tiểu thuyết The Wreck of the Titan và con tàu Titanic

Năm 1896, nhà văn viễn tưởng Morgan Robertson xuất bản cuốn tiểu thuyết “Sự sụp đổ của Titan” (The Wreck of the Titan). Cuốn sách nói về chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng của chiếc tàu thủy chở khách lớn nhất thế giới.

Trong cuốn tiểu thuyết, con tàu Titan hư cấu gặp nạn vì đụng vào núi băng trôi. Điều kỳ lạ là con tàu Titan và chiếc Titanic trong thực tế có nhiều điểm trùng hợp kinh ngạc. Hai con tàu giống nhau cả về vẻ ngoài và các điểm đặc trưng khác. Ngoài ra, chúng thậm chí giống nhau về số người chết và năm gặp nạn là 1912.

Cặp song sinh qua đời cùng một ngày

Tháng 3/2002, một cặp song sinh 70 tuổi người Phần Lan qua đời cùng ngày vì bị xe đâm khi đang đạp xe dưới trời tuyết ở Raahe. Hai người qua đời cách nhau khoảng 2 giờ và tại địa điểm cách nhau 1,5 km. Khi qua đời, người chết sau cũng không biết về sự ra đi của người trước. Ngoài ra, chiếc xe đạp cả 2 sử dụng đều là xe thể thao sản xuất tại Phần Lan.

Thanh Thanh (Tổng hợp)