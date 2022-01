Giáp Tết Nguyên đán, Hải Phòng không còn xã, phường vùng đỏ

(VTC News) -

Chiều 27/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hải Phòng cho biết, tới thời điểm hiện tại, thành phố không còn xã, phường, thị trấn nào cấp độ 4 (vùng đỏ).

Hiện, Hải Phòng có 15 xã, phường thị trấn cấp độ 3 (vùng cam), 140 địa phương cấp độ 2 (vùng vàng) và 62/218 địa phương cấp độ 1 (vùng xanh).

"Hải Phòng vẫn thuộc cấp độ 2. Ngoài ra, 12/25 quận, huyện thuộc vùng vàng gồm: Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Dương Kinh, huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên, An Dương. Ba quận huyện vùng xanh gồm: huyện Cát Hải, quận Đồ Sơn và huyện đảo Bạch Long Vĩ", CDC Hải Phòng thông tin.

Bảng đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tại TP Hải Phòng.

Cũng theo báo cáo của CDC Hải Phòng, từ 18h ngày 25/1 đến 18h ngày 26/1, Hải Phòng ghi nhận 712 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tích luỹ đến thời điểm này là gần 37.000 ca.

Tính từ 18h ngày 25/1 đến 18h ngày 26/1, TP Hải Phòng có 712 ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận tại 14/15 quận, huyện, nâng tổng số ca mắc tích luỹ đến thời điểm này là gần 37.000 ca. Trong đó, 2 trường hợp xét nghiệm sàng lọc nhân viên y tế, 60 trường hợp F1, 618 trường hợp tự đi làm xét nghiệm, 25 ca test nhanh dương tính, 6 ca bệnh nghi ngờ, còn lại là trường hợp thuyền viên lấy mẫu tại thuyền.