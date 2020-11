Giáo viên Hà Tĩnh xắn quần, lội nước xuyên đêm dọn bùn đất sau lũ

Tại trường Mầm non Xuân Lam (xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân), tối 31/10, hơn 100 người cũng xuyên đêm tổng dọn vệ sinh, nạo vét bùn non tại khuôn viên nhà trường. Cô Lê Thị Lý, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, do nhà trường chủ động, có phương án di dời nên tài sản và các trang thiết bị không bị thiệt hại nhiều. Tuy nhiên, hệ thống vòi nước, bồn hoa cây cảnh cùng các dụng cụ đồ chơi ngoài trời đã bị nước lũ cuốn trôi và làm hư hỏng nặng, nhà trường đang cố gắng khắc phục để sớm ổn định sau mưa lũ.