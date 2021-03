Giáo viên dạy lái xe ở Thái Bình bị tố đánh người sau mâu thuẫn trên đường

Công an xã Vũ Ninh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đang điều tra, làm rõ vụ việc mâu thuẫn, xô xát giữa hai nhóm người tham gia giao thông.

Trước đó, trên mạng xã hội đang lan truyền nhiều đoạn video ghi lại việc một nhóm người ngồi trên xe ô tô biển xanh gắn phù hiệu "xe tập lái" của trường Trung cấp nghề GTVT Thái Bình mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại huyện Kiến Xương.

Xe tập lái biển xanh 17B - 0698 do ông Dũng cầm lái tông vào xe máy của bạn anh H. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến sự việc này, ngày 21/3, anh Bùi Xuân H. (26 tuổi, trú thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) xác nhận. bản thân là người đăng tải hình ảnh và video nói trên lên trang Facebook cá nhân với mục đích tố cáo hành vi hành hung của thầy giáo cũng như một số học viên của trường Trung cấp nghề GTVT Thái Bình.

Theo anh H., khoảng 19h40 ngày 20/3, bản thân cùng một nhóm bạn đi xe ô tô cá nhân dự đám cưới. Khi đến xã Hòa Bình, đoạn gần cầu Ngái thì gặp chiếc xe tải biển xanh gắn phù hiệu "xe tập lái" đi trước cố tình lạng lách, đánh võng không cho vượt lên.

"Một lúc sau, tôi đánh xe vượt lên được và có hạ kính xuống hỏi có việc gì đấy chú thì liền bị tài xế xe tải kè xe nên tôi nhấn ga vượt lên để đi tiếp. Tưởng mọi việc xong nhưng khi tôi đưa xe vào đổ xăng tại cây xăng thuộc xã Hoà Bình (huyện Kiến Xương) thì xảy ra chuyện.

Lúc đang ngồi chờ bơm xăng, người tài xế lái xe biển xanh gắn phù hiệu xe tập lái lúc trước lao tới đánh vào mặt tôi, một số người khác thì vào đập xe", anh H. thuật lại.

Bị đánh, anh H. lái xe ô tô chạy về hướng TP Thái Bình, đồng thời bảo bạn ngồi cùng trên xe gọi cho người thân ứng cứu.

Ông Tô Chí Dũng tại trụ sở Công an xã Vũ Ninh. (Ảnh cắt từ clip)

Theo anh H., khi chạy đến gần cụm công nghiệp xã Vũ Ninh, bạn anh có dùng xe máy để chặn đầu chiếc xe biển xanh gắn phù hiệu "xe tập lái" nhằm mục đích nói chuyện cho rõ phải trái giữa hai bên, nhưng người lái xe biển xanh vẫn cố tình rồ ga tông thẳng vào xe máy. May mắn bạn anh nhảy ra khỏi xe kịp thời.

Chỉ khi người dân kéo đến đông, Công an xã Vũ Ninh có mặt thì những người trên xe tập lái mới dừng lại, sau đó tất cả được mời về trụ sở xã Vũ Ninh để làm việc với công an.

Ông Phan Hải Nam, Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề GTVT Thái Bình (thuộc Sở GTVT tỉnh Thái Bình) xác nhận, ông Tô Chí Dũng (59 tuổi) là cán bộ giáo viên của nhà trường và chiếc xe tập lái gắn biển kiểm soát màu xanh có phù hiệu "xe tập lái" cũng là xe của nhà trường.

Đối với vụ việc xảy ra, trường cũng mới chỉ nắm qua thông tin trên mạng xã hội, hiện đang yêu cầu giáo viên có giải trình cụ thể.

Ông Lại Đức Quynh, Chủ tịch UBND xã Vũ Ninh cho biết, ông đã được nghe báo cáo sơ bộ thông tin vụ việc và cơ quan chức năng cũng yêu cầu các bên liên quan viết tường trình, lập biên bản ghi nhận có vụ việc mâu thuẫn, va chạm xảy ra tại địa phương.

Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, khi nhận được thông tin, đơn vị cử cán bộ tới xác minh, ghi nhận ban đầu nhưng thấy không có dấu hiệu tai nạn giao thông mà đơn thuần là việc mâu thuẫn, xô xát giữa hai nhóm người nên bàn giao hiện trường, người cùng phương tiện liên quan cho Công an huyện Kiến Xương chỉ đạo Công an xã Vũ Ninh điều tra, làm rõ.