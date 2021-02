Giáo sư Việt là thành viên ban biên tập tạp chí quốc tế ISI nổi tiếng

(VTC News) -

Giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức đang là Trưởng ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội. Giáo sư Đức là một trong những nhà khoa học xuất sắc góp phần định danh nền khoa học công nghệ Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Năm 2019, 2020, giáo sư lọt vào top 100.000 nhà khoa học hàng đầu trên thế giới có ảnh hưởng lớn theo bảng xếp hạng của Tạp chí PLoS Biology- Hoa Kỳ.

Đặc biệt, năm 2020, ông là một trong hai nhà khoa học Việt Nam đang làm việc cơ hữu trong nước lọt vào danh sách 100.000 nhà khoa học được xếp hạng ảnh hưởng thế giới theo thành tựu trọn đời, và đứng đầu trong bảng xếp hạng các nhà khoa học Việt có tầm ảnh hướng nhất thế giới năm 2020.

Việc giáo sư Đức trở thành thành viên ban biên tập Tạp chí Toán và Cơ học ứng dụng của Đức là minh chứng khẳng định sự bứt phá của các nhà khoa học Việt Nam đang làm việc cơ hữu trong nước, vừa trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức.

Tạp chí Toán và Cơ học ứng dụng của Đức có tên tiếng Anh: Journal of Applied Mathematics and Mechanics (Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik- viết tắt là ZAMM). Tạp chí ra đời năm 1920.

Các thành viên trong ban biên tập của tạp chí này gồm các nhà khoa học xuất sắc của thế giới trong lĩnh vực Toán học và Cơ học. Do đó việc kiểm định chất lượng các công trình, bài báo quốc tế rất gắt gao nên các nhà khoa học trên thế giới muốn gửi đăng kết quả nghiên cứu trên tạp chí này vô cùng khó.

Tạp chí này nằm trong danh mục các tạp chí quốc tế SCI uy tín của Đức và cộng đồng Toán học và Cơ học quốc tế.

Như vậy, tính đến nay, giáo sư Nguyễn Đình Đức đang làm thành viên hội đồng biên tập, hội đồng quốc tế của 9 tạp chí quốc tế trong danh mục ISI uy tín nhất thế giới. Một số tạp chí nổi tiếng như: Journal Cogent Engineering; Journal of Science: Advanced Materials and Devices; Journal of Science and Engineering of Composite Materials; Journal Science Progres...