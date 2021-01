Giáo sư hoa hậu Hà Thu Trang – thương hiệu vàng uy tín ngành thẩm mỹ

Hàng trăm giải thưởng trong nước vinh danh, liên tục lọt top những spa uy tín tại Việt Nam, giáo sư hoa hậu Hà Thu Trang và thương hiệu Trang Spa thực sự đang trở thành biểu tượng của ngành làm đẹp tại Việt Nam và khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Hơn 140 giải thưởng về làm đẹp trong nước và quốc tế

Từng giành giải Nhất trong cuộc thi Tiếng hát Truyền hình tỉnh Khánh Hòa từ năm 1999, Hà Thu Trang phải bằng lòng chọn một con đường khác với đam mê từ thời thơ ấu, bởi hoàn cảnh gia đình thời điểm đó không đủ để nuôi dưỡng ước mơ của cô gái nhỏ

Lựa chọn hướng đi mới liên quan đến việc làm đẹp cho một nửa thế giới, Hà Thu Trang nỗ lực tìm tòi, học tập không chỉ trong nước mà cả ở các nước phát triển mạnh về công nghệ làm đẹp như: Hàn Quốc, Nhật để có thể tự tin với công việc của mình.

Giáo sư hoa hậu Hà Thu Trang làm Ban cố vấn cấp cao cuộc thi Got Talent Beauty Season 2 năm 2020.

20 năm trong nghề làm đẹp, hiện Hoa hậu Hà Thu Trang trở thành người phụ nữ quyền lực trong giới làm đẹp. Những danh hiệu, những giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế chị đạt được đã lên tới hơn 140.

Từ danh hiệu Bàn tay Việt, Bồng hồng quyền lực cho đến mới đây là danh hiệu Nghệ nhân Quốc gia danh giá mà không phải ai cũng có được. Đặc biệt, năm 2019, chị còn vinh dự nhận chứng nhận giáo sư danh dự tại trường Đại học Y Daegu Hàn Quốc chuyên ngành Filler - Botox - Căng chỉ.

Chưa kể chị còn được các khách hàng mệnh danh cho những danh hiệu như bác sĩ của các spa, phù thủy chế tạo Mỹ nhân Việt. . . .

Trong mùa giải thứ ba của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân người Việt châu Á 2018 được tổ chức tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), doanh nhân Hà Thu Trang xuất sắc đăng quang ngôi vị hoa hậu.

Vòng chung kết quy tụ 20 thí sinh, trải qua các vòng thi trang phục áo dài, trang phục dạ hội và ứng xử, bằng sự tự tin, vẻ đẹp trí tuệ và tài năng, người đẹp Hà Thu Trang giành được chiến thắng thuyết phục. Ngoài ra, câu trả lời ứng xử cũng đã giúp Hà Thu Trang giành cú đúp hai giải thưởng phụ là Người đẹp ứng xử và Người đẹp Nhân ái.

Trên cương vị của một hoa hậu doanh nhân, chị Hà Thu Trang còn thường xuyên được tín nhiệm ở cương vị cố vấn, ban giám khảo đồng hành tại các cuộc thi làm đẹp tại Việt Nam. Có thể kể đến như Trưởng ban giám khảo cuộc thi phun xăm thẩm mỹ Việt Nam - Hàn Quốc 2018; Giám khảo Dạ hội vẻ đẹp doanh nhân 2018; Trưởng ban giám khảo cuộc thi Asia Pacific Beauty Festival 2019; Cuộc thi Tìm kiếm tài năng ngành làm đẹp 2019; Trưởng ban giám khảo Cuộc thi Top of Beauty-Gold Brand of Asian Beauty Awards 2019, Ban cố vấn cấp cao cuộc thi Got Talent Beauty Season 2 năm 2020. Đặc biệt, sắp tới đây 30/1, chị sẽ nhận giải thưởng Thương hiệu vàng uy tín ngành thẩm mỹ được truyền hình trực tiếp trên VOV…

Ngoài danh hiệu hoa hậu, giáo sư Hà Thu Trang còn được biết đến là Trưởng ban giám khảo nhiều cuộc thi làm đẹp lớn trên cả nước.

“Tạo bệ phóng” cho tài năng ngành làm đẹp

Yêu nghề, luôn tâm huyết với nghề nhưng Hà Thu Trang cũng luôn mong muốn được truyền nghề cho những bạn trẻ có đam mê với ngành spa làm đẹp. Đối với chị, hạnh phúc là khi truyền được nghề cho các bạn có đam mê. Tất cả những gì chị có trên con đường sự nghiệp của mình ngày hôm nay chị đều chia sẻ hết cho các học viên với mong muốn các em sẽ thành công trên con đường sự nghiệp hơn cả mình.

Chính vì thế, tôn chỉ hoạt động của các khóa học tại Trang Spa chính là: “Ươm mầm tài năng ngành làm đẹp”. Từ đó, Trang Spa sẵn sàng tạo bệ phóng giúp các bạn trẻ đạt được ước mơ, chinh phục đam mê với thời gian ngắn nhất và định hướng đúng đắn.

Chị luôn tận tâm truyền đạt cho học viên những “bí quyết nghề” theo tiêu chí: Đổi mới, năng động, sáng tạo và bắt kịp những xu hướng của thời đại. Trong các khóa học, hoa hậu Hà Thu Trang luôn là người đích thân kiểm duyệt chương trình học, đảm bảo đem tới chất lượng khóa học tốt nhất tới từng học viên.

Khi dạy nghề cho các học viên của mình, chị luôn nhắc nhở ngoài sự chăm chỉ học thành nghề thì các em phải đặt chữ tâm lên trên, lấy chữ Tâm làm kim chỉ nam trong mọi việc. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để cảm nhận, thấu cảm được điều đó thì mới có thể thành công được.

“Với vị trí là giám đốc Trang Spa, công việc rất bận nhưng vì tình yêu và lòng biết ơn đối với nghề nên tôi luôn tâm niệm mình cần phải nhiều việc hơn nữa mang lại giá trị cho cộng đồng. Khi được làm việc, được cống hiến, được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi của khách hàng mọi mệt mỏi của mình đều tan biến hết.

Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn khi những giá trị tốt đẹp được lan tỏa với mọi người xung quanh. Thành quả ngày hôm nay được thấy các học trò của mình đều trở thành các chủ spa lớn của cả nước tôi thật sự vui mừng”, hoa hậu cho biết.

Chị được mọi người biết đến là một phù thuỷ chế tạo mỹ nhân Việt, bác sĩ của các spa, bàn tay vàng Đất Việt, Bậc thầy thẩm mỹ, Nghệ nhân quốc gia.

Nét đẹp nhân ái

Trong suốt 20 năm gắn bó với ngành làm đẹp từng giúp cho hàng triệu phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn, hoa hậu Hà Thu Trang chia sẻ: "Ông bà ta có câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" vô cùng sâu sắc. Theo kiến giải của người trong nghề làm đẹp như tôi, tôi đề cao phẩm chất "gỗ" của người phụ nữ hiện đại. Đồng thời với đó, nếu chúng ta có thể bổ sung "nước sơn" đẹp đẽ thì bản thân mỗi phụ nữ sẽ trở nên tự tin hơn. Tốt gỗ không thể tốt nước sơn sao và ngược lại? Tôi quan niệm- phụ nữ biết làm đẹp lại giàu lòng nhân ái sẽ hoàn toàn chinh phục người đối diện và có sự nghiệp thành công hơn!

Chính vì quan điểm đó mà bản thân Hoa hậu Hà Thu Trang là thành viên tích cực trong công tác từ thiện, đóng góp cho cộng đồng trong nhiều năm qua. Có thể kể tới các dự án như: giúp đỡ những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tặng qùa cho học sinh vùng sâu, vùng xa…

Biển lớn của ngành làm đẹp vẫn còn nhiều điều để khám phá, với bản lĩnh và tình yêu nghề, Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt Hà Thu Trang đang từng bước hiện thực hoá và thành công vun đắp giấc mơ nâng tầm nhan sắc Việt thông qua thương hiệu spa của riêng mình.

Sắp tới, giáo sư hoa hậu Hà Thu Trang sẽ nhận giải thưởng Thương hiệu vàng uy tín ngành thẩm mỹ.