Giáo sư âm nhạc Vũ Hướng, bố MC Anh Tuấn qua đời

(VTC News) -

MC, BTV Anh Tuấn chia sẻ tin buồn: Cha anh - Giáo sư âm nhạc, Nhà giáo Nhân dân Vũ Hướng qua đời ở tuổi 87 do tuổi cao sức yếu vào sáng 28/10.

Trên trang cá nhân, MC Anh Tuấn cũng chia sẻ bức hình bóng lưng của người cha, cùng dòng chữ: "Tạm biệt Bố - NGND Vũ Hướng. Love you so much (tạm dịch: Yêu bố rất nhiều)".

Dưới dòng chia sẻ của MC Anh Tuấn, rất đông bạn bè và khán giả đã gửi lời chia buồn cũng như bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của một nhà giáo có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam.

GS Vũ Hướng và con trai - MC, BTV Anh Tuấn.

Giáo sư Vũ Hướng sinh năm 1934 tại Hà Nội. Ông từng giữ chức vụ Hiệu phó Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) trong 12 năm. Trong nhiều năm công tác tại Nhạc viện, ông đã đào tạo được nhiều nghệ sĩ cello thành công. Năm 1998, ông nhận quyết định nghỉ hưu nhưng vẫn tham gia công tác giảng dạy chuyên ngành cello tại trường.

Giáo sư Vũ Hướng tham gia hoạt động văn nghệ từ nhỏ. Ông từng tham gia Đội Thiếu nhi Thủ đô Tuyên truyền xung phong Kháng chiến chống Pháp rồi vào Thiếu sinh quân (Đại đoàn 308). Năm 1954, giáo sư Vũ Hướng là diễn viên Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị.

Ông là một trong những học sinh đời đầu chuyên ngành Cello (khóa I) tại Trường Âm nhạc Việt Nam năm 1956. Năm 1958, Giáo sư Vũ Hướng theo học tại Bulgaria và tiếp tục học nghiên cứu sinh tại Nhạc viện Quốc gia Bulgaria sau đó vài năm. Năm 1982, ông trở về làm giảng viên đại học, rồi Phó Giám đốc phụ trách đào tạo của Nhạc viện Hà Nội (1984).

Tiếng đàn của ông được người thưởng thức đánh giá cao khi độc tấu, hòa tấu cùng dàn nhạc lớn, nhỏ trong nước và ngoài nước.

Năm 2011, Giáo sư Vũ Hướng là người Việt Nam đầu tiên được nhận Huân chương Kiril Metodi hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp to lớn của giáo sư cho sự phát triển quan hệ hai nước trong lĩnh vực văn hóa do đích thân Tổng thống Bulgaria ký tặng.