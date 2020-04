Phần mềm AIC - Học trực tuyến: Thêm sự lựa chọn cho ngành Giáo dục

Qua thực tiễn, học trực tuyến đang diễn ra tại các trường trên địa bàn cả nước thời gian gần đây gặp không ít khó khăn, bất cập cần hóa giải, khi học sinh trong thời gian chưa đến trường. Việc sử dụng nhiều công nghệ, phần mềm nước ngoài khiến cô và trò tại các trường học còn gặp nhiều lúng túng và mất nhiều thời gian để làm quen.

Đặc biệt, có những phần mềm mà nhiều trường đang triển khai được Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nước trên Thế giới khuyến cáo hạn chế sử dụng vì lý do về mức độ an toàn, bảo mật thông tin. Các phần mềm học trực tuyến phần lớn có máy chủ đặt tại nước ngoài và do nước ngoài quản lý nên toàn bộ nội dung, hình ảnh của lớp học cũng như học sinh được gửi ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, để vào lớp học giáo viên, học sinh phải gửi mã định danh và mật khẩu phòng học cho nhau qua email, phần mềm chat, có nguy cơ lộ thông tin cá nhân, người khác có thể biết và sử dụng. Và đặc biệt, trên thực tế đã ghi nhận việc xuất hiện những hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa và đồi trụy trong quá trình học trực tuyến ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của các em.

Ứng dụng AIC – Học trực tuyến được cung cấp miễn phí, mức độ bảo mật an ninh cao, bảo vệ 9 lớp, máy chủ đặt tại các tỉnh thành quản lý, đang là một cơ hội để các trường bắt nhập sử dụng

Trước những vấn đề nan giải, bất cập trong lúc học sinh vẫn chưa thể quay lại trường thì việc tìm ra giải pháp, xây dựng phần mềm đáp ứng được nhu cầu dạy và học đang được cấp bách đặt ra. Trước tình hình đó, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC Group) đã xây dựng phần mềm AIC Học trực tuyến.

Phần mềm đã được thẩm định bởi các nhóm chuyên gia của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ GD&ĐT để đảm bảo cả về phương diện nền tảng kỹ thuật, nội dung chuyên môn cũng như độ bảo mật an toàn, các thầy cô và học trò cả nước yên tâm sử dụng.

Hiện nay, phần mềm này bước đầu được triển khai thí điểm tại một số trường trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Ninh và Yên Bái.

Ông Trần Mạnh Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC Group) cho biết: "Đây là ứng dụng miễn phí trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 giúp thầy cô và các em học sinh có một công cụ đồng bộ, thuần Việt để đảm bảo thông suốt trong quá trình dạy và học trực tuyến. Vì mục đích hỗ trợ cộng đồng, xã hội nên chúng tôi mong muốn phần mềm góp phần giúp ngành giáo dục vượt qua khó khăn trong thời điểm này.

Các trường có thể dễ dàng đăng ký sử dụng phần mềm thông qua Sở GD&ĐT ở địa phương. Mặc dù đội ngũ kỹ thuật đã và đang hết sức nỗ lực để mang lại một sản phẩm tốt nhất cho thầy – trò cả nước, nhưng vẫn không tránh khỏi một số phát sinh trong quá trình sử dụng, do đó chúng tôi mong muốn tiếp cận được nhiều ý kiến đóng góp của cộng đồng và các chuyên gia để không ngừng cải thiện sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của toàn xã hội”.

Giờ dạy và học môn Lịch sử của Cô và trò trường THCS Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM

Để nắm rõ hơn sự khác biệt của phần mềm này so với các phần mềm khác, chúng tôi đã ghi nhận ý kiến, trải nghiệm của chính những “người trong cuộc” là các giáo viên, học sinh đang tham gia trực tiếp vào quá trình dạy và học trực tuyến thí điểm tại một số địa phương.

Cô Đỗ Thị Kim Phượng - Hiệu phó trường THCS Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM cho biết: "Trong thời gian học sinh tạm nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường cũng đã tìm hiểu và sử dụng một số phần mềm hỗ trợ dạy và học, mỗi phần mềm có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau.

Tôi thấy phần mềm của AIC dễ sử dụng, tất cả các chức năng đều nằm trong một ứng dụng, giáo viên và học sinh chỉ cần vào một phần mềm, có thể trao đổi, giơ tay phát biểu; giáo viên kiểm soát được người mình cho phép phát biểu, cũng như việc chấm bài, trả bài kiểm tra tại đây.

Giáo viên cũng không cần nhớ mã định danh của lớp học, chỉ cần bấm vào một nút duy nhất là có thể dạy và học được vì các lớp đã được tạo lập sẵn và phân quyền theo tài khoản có sẵn của giáo viên và học sinh. Giáo viên có thể điểm danh học sinh nào có mặt, vắng mặt ngay trên phần mềm”.

“Theo tôi, tính năng nổi trội của phần mềm đó là không giới hạn thời gian giảng dạy và hoàn toàn miễn phí, người dùng không phải trả bất kỳ khoản phí nào nếu thời gian sử dụng vượt quá 40 phút như phần mềm khác. ” - Cô Lê Thị Hường - Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A1 Tiểu học Kỳ Bá, Thái Bình chia sẻ.

Em Nguyễn Huyền Trang – học sinh lớp 12A3 tại Quảng Ninh, chia sẻ với chúng tôi sau khi hoàn thành tiết học của thầy Nam: Phần mềm học trực tuyến AIC được thiết kế riêng cho người Việt với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, mọi thứ đều bằng tiếng Việt trong đó có cả các tài liệu và video hướng dẫn sử dụng chi tiết. Vì thế, chúng em thấy các tiết học trở nên đơn giản, hứng thú hơn so với những phần mềm miễn phí trước đó.

“Tôi thấy trong quá trình học trực tuyến của các con, một số phần mềm xuất hiện những hình ảnh và nội dung phản cảm khiến phụ huynh rất lo ngại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các con. Ngoài ra thông tin còn bị lộ ra bên ngoài vì các phần mềm đó do nước ngoài quản lý.

Vì vậy, là phụ huynh, tôi rất quan tâm tìm hiểu ứng dụng nào có tính năng vượt trội hơn để yên tâm sử dụng. Khi sử dụng phần mềm AIC Học trực tuyến, đọc tài liệu được biết Máy chủ đặt ngay tại tỉnh, thành phố; toàn bộ nội dung lưu trữ tại hạ tầng của tỉnh và do địa phương quản lý nên thấy rất yên tâm. Và điều đặc biệt đó là phần mềm không xuất hiện các hình ảnh hay nội dung phản cảm.

Tuy nhiên, thời gian đầu sử dụng, phần mềm cũng gặp sự cố về kỹ thuật, âm thanh chưa rõ, đường truyền bị gián đoạn, nhưng đã được nhà cung cấp khắc phục kịp thời. Tôi có đề xuất thêm tính năng lưu trữ bài giảng để có thể lưu trữ hoặc chia sẻ thông tin.

Theo tôi, việc phụ huynh chuẩn bị trang thiết bị học tập đáp ứng cho việc học trực tuyến của các con cũng là một yếu tố quan trọng để việc dạy và học được thuận lợi hơn”, Chị Ái Vân – phụ huynh lớp 6A trường THCS Quang Trung, Yên Bái chia sẻ.

Phần mềm AIC Học trực tuyến sẽ giúp giáo viên biết được danh sách học sinh trong lớp và những học sinh có mặt

Bên cạnh đó, để phần mềm đạt được hiệu quả cần có sự chung tay của các cấp, ban ngành từ Bộ đến địa phương về việc hướng dẫn ban hành quy chế, bố trí cơ sở hạ tầng, đường truyền tốt cũng như các bậc phụ huynh cần trang bị đầy đủ các trang thiết bị đáp ứng tốt nhất trong quá trình học trực tuyến.

Song song với việc triển khai đồng bộ phần mềm, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC Group) tiếp tục ghi nhận những ý kiến đóng góp, lắng nghe những chia sẻ của người dân để cải tiến, phù hợp với mong muốn của thầy và trò trong thời gian chưa thể đến trường.